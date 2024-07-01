Субсидии в Украине — власти планируют изменить порядок выплаты денег

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предлагают существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируют внести изменения в соответствующий Порядок использования средств.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

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Соответствующий проект постановления разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Предлагают внести изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По предложению Пенсионного фонда Украины (ПФУ) необходимо исключить из процесса перечисления денег на счета получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ необходимость согласования этого действия с Министерством социальной политики.

Причины изменений в начислении средств

Как отмечают в пояснительной записке, из-за дополнительного процесса согласования денежных сумм каждого финансирования дублируется согласование соответствующего распределения средств Минсоцполитики. В связи с этим создаются риски дополнительных затрат времени на финансирование.

В ПФУ предлагают принять постановление для оптимизации механизма осуществления денежных выплат, обеспечения своевременности финансирования и сокращения процесса прохождения денежных сумм.

Сообщается, что проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" (№1680) будет находиться на рассмотрении до 5 июля 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, за какой период начислят жилищную субсидию, если успеть подать заявления до 1 июля 2024 года. Также назвали тех, кто потеряет помощь, если не обратится за ней повторно.

Также мы писали, что в ПФУ объяснили, имеют ли право на субсидии украинцы, работающие на полставки. Важно знать кое-какие нюансы.