Субсидії на неопалювальний сезон — хто не отримає допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді розповіли, за який період нарахують житлову субсидію, якщо встигнути подати заяви до 1 липня 2024 року. Також назвали тих, хто втратить допомогу, якщо не звернеться за нею повторно.

Про це інформує Головне управління ПФУ у Вінницькій області.

Читайте також:

За який час нарахують субсидію на літо

У Пенсійному фонді нагадали, що відповідне питання регулює пункт 75 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", що було затверджено урядом постановою № 848 від 21 жовтня 1995 року.

Згідно з ним, у разі подання заяви про призначення та надання субсидії упродовж двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлову субсидію призначають з початку такого сезону, проте не раніше дня виникнення права на її отримання.

При цьому субсидії на неопалювальний сезон, що триває з 1 травня по 30 вересня, більшість домогосподарств отримають автоматично.

"За умови поданні заяви до 1 липня — субсидію буде нараховано з 1 травня поточного року, в іншому випадку — з місяця звернення", — зауважують у ПФУ.

Хто може втратити право на допомогу

Як наголошують у фонді, певній категорії громадян необхідно поспішити звернутися до органів ПФУ за продовженням виплат до 1 липня. Інакше втратять право на допомогу. Йдеться про тих, хто:

під час опалювального періоду субсидію не отримував;

орендує житло та сплачує за нього комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

у домогосподарстві фактично менше проживає осіб, аніж зареєстровано;

звертаються за призначенням субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива;

станом на 24.02.2022 року проживали/досі проживають на окупованій територій/території активних бойових дій, з початку повномасштабної війни не зверталися за перепризначенням субсидії/пільги;

мають зміни даних про майновий стан/склад домогосподарства.

Як подати документи на субсидії

Громадяни можуть подавати документи:

особисто, звернувшись в обраний сервісний центр Пенсійного фонду;

поштою, на адресу органу ПФУ;

online – через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду за посиланням чи мобільний застосунок ПФУ.

"Як і раніше, документи на призначення субсидій можна подавати до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг, через портал Дія", — додали у пресслужбі фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд не має планів щодо нового етапу підвищення тарифів на електроенергію. Ціну з 1 червня 2024 року встановлено на рік, однак загрози з боку противника щодо нових ударів по об'єктах енергетики залишаються.

Також ми писали, що частина громадян має право на знижку в оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію. Також пільги надають на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива.