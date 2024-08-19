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Популярный тепличный овощ резко вырос в цене — что говорят фермеры

19 августа 2024 08:47
Ксения Симонова - Редактор
Цены на огурцы снова выросли — сколько стоит популярный овощ в августе
Овощной рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В августе 2024 года на украинском рынке активно дорожают тепличные огурцы. Только за последнюю неделю фермеры повысили отпускные цены на 14%.

Об этом информирует проект EastFruit.

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Как изменились цены на огурцы в августе

По словам аналитиков, тепличные комбинаты страны на этой неделе повысили отпускные цены на огурцы в среднем по меньшей мере до 40 грн/кг.

При этом на прошлой неделе фермеры также пересмотрели отпускную стоимость популярного овоща в сторону повышения.

"Только за текущую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14% и сегодня местные тепличные комбинаты предлагают к продаже эту продукцию по 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг)", — отмечают эксперты.

Причины подорожания огурцов

По словам игроков рынка, из-за разных температурных колебаний, фиксировавшихся в стране в июле, снизилось качество огурцов. В частности, распространились болезни, которые привели к проблемам. Ситуацию в дальнейшем усугубляла жара и засуха.

В то же время украинские производители фиксируют высокий спрос на тепличные овощи во время сезона, в то время как предложение овоща из местных хозяйств довольно ограничено.

В итоге в этом году высокий спрос на фоне ограниченного предложения привел к тому, что стоимость поступающих в продажу тепличных огурцов в Украине в среднем в 2,2 раза выше против аналогичного периода прошлого года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине изменились цены на фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, тогда как цены на арбузы и дыни снизились.

Также мы писали, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.

продукты овощи цены огурцы

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