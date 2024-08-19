Ціни на огірки знову зросли — скільки коштує популярний овоч у серпні

Овочевий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року на українському ринку активно дорожчають тепличні огірки. Лише за останній тиждень фермери підвищили відпускні ціни на 14%.

Про це інформує проєкт EastFruit.

Читайте також:

Як змінились ціни на огірки у серпні

За словами аналітиків, тепличні комбінати країни цього тижня підвищили відпускні ціни на огірки в середньому до щонайменше 40 грн/кг.

При цьому попереднього тижня фермери також переглянули відпускну вартість популярного овочу у бік підвищення.

"Тільки за поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію по 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг)", — зазначають експерти.

Причини подорожчання огірків

За словами гравців ринку, через різні температурні коливання, які фіксувалися в країні в липні, знизилась якість огірків. Зокрема, поширились хвороби, що призвели до проблем. Ситуацію надалі погіршувала спека та посуха.

Водночас, українські виробники фіксують високий попит на тепличні овочі під час сезону, тоді як пропозиція овоча з місцевих господарств доволі обмежена.

У підсумку цьогоріч високий попит на тлі обмеженої пропозиції призвів до того, що вартість тепличних огірків в Україні, що надходять у продаж, у середньому у 2,2 раза вища проти аналогічного періоду минулого року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.

Також ми писали, що в Україні спостерігається стійка тенденція до зниження у вартості цукру у 2024 році. Через певні особливості під час війни солодкий продукт обіцяє стати ще дешевшим.