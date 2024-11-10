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Популярный овощ начал падать в цене

10 ноября 2024 11:47
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на картофель в Украине — как подешевел борщовый овощ
Овощной рынок. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на картофель начали снижаться. На прошлой неделе продавцы еще удерживали отпускные цены на достаточно высоком уровне, но постепенное снижение торговой активности сказалось на стоимости этого продукта.

Об этом говорится на портале EastFruit.

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Отмечено, что производители осознали, что при высоком уровне цен будет чрезвычайно трудно успеть реализовать объемы картофеля до начала морозов, особенно непригодного для длительного хранения.

"В результате большинство из них к середине текущей недели начали синхронно снижать отпускные цены, пытаясь возродить интерес оптовиков к своему товару", — объяснили аналитики.

По состоянию на 8 ноября фермеры в основных регионах продавали качественный картофель по цене 18-28 грн/кг (0,43-0,68 долл./кг) в зависимости от объемов и качества. Это примерно на 10% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

По оценкам экспертов, многие оптовые компании, ранее импортировавшие дорогой картофель, теперь вынуждены реализовывать остатки даже себе в убыток.

Аналитики отмечают, что владельцы высококачественного картофеля не спешат продавать свои запасы, рассчитывая на улучшение ценовой ситуации на рынке.

Следует подчеркнуть, что сегодняшние цены на картофель в Украине остаются в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине цены на морковь, как и на большинство овощей, продолжают расти этой осенью. Причиной этого не только привычные сезонные факторы, но и новые обстоятельства, повлиявшие на рынок в этом году.

Мы также писали, что цены в Украине будут расти в ближайшие месяцы из-за нескольких факторов. Среди них влияние на рынок продовольственных товаров, рост бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона.

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