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Популярний овоч почав падати в ціні

10 листопада 2024 11:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на картоплю в Україні — як подешевшав борщовий овоч
Овочевий ринок. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на картоплю почали знижуватися. Минулого тижня продавці ще тримали відпускні ціни на досить високому рівні, але поступове зниження торгової активності позначилося на вартості цього продукту.

Про це йдеться на порталі EastFruit.

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Які ціни на картоплю

Зазначено, що виробники усвідомили, що за високого рівня цін буде надзвичайно важко встигнути реалізувати обсяги картоплі до початку морозів, особливо тієї, яка не придатна для тривалого зберігання.

"У результаті більшість із них до середини поточного тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару", — пояснили аналітики.

Станом на 8 листопада фермери в основних регіонах продавали якісну картоплю за ціною 18-28 грн/кг (0,43-0,68 дол./кг), залежно від обсягів і якості. Це приблизно на 10% дешевше порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

За оцінками експертів, багато оптових компаній, які раніше імпортували дорогу картоплю, тепер змушені реалізовувати залишки навіть собі на збиток.

Аналітики відзначають, що власники високоякісної картоплі не поспішають продавати свої запаси, розраховуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

Варто підкреслити, що сьогоднішні ціни на картоплю в Україні залишаються в середньому у 2,3 раза вищими, ніж на початку листопада 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ціни на моркву, як і на більшість овочів, продовжують зростати цієї осені. Причиною цього є не лише звичні сезонні фактори, а й нові обставини, що вплинули на ринок цього року.

Ми також писали, що ціни в Україні зростатимуть найближчі місяці через кілька чинників. Серед них — вплив на ринок продовольчих товарів, зростання бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.

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