Работа в Украине — кого не хватает на рынке труда

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Технологии, автоматизация, глобализация и полномасштабная война существенно изменили рынок труда в Украине. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособным нужно понимать, какие профессии будут важными сейчас и в будущем.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие профессии сейчас являются самыми популярными в Украине.

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Как рассказали в Государственной службе занятости, сейчас в Украине есть четыре основные категории профессий, которые пользуются наибольшим спросом:

работники сферы торговли и предоставления услуг;

квалифицированные рабочие;

профессионалы с высшим образованием;

неквалифицированные работники.

Так, стабильно рабочие места есть в сфере торговли и обслуживания. Чаще всего работодателям нужны:

продавцы;

администраторы;

повара;

баристы;

официанты;

торговые представители.

Работа для представителей этих профессий есть всегда из-за постоянной текучести кадров в этой отрасли. Как правило, граждане быстро уходят на новое место работы или же выезжают за границу, из-за этого предприятия постоянно ищут новых работников.

Чтобы устроиться продавцом, баристой или официантом, не требуется высшее образование. От кандидатов только требуют уметь работать с клиентами и быть готовыми к смешанному графику работы. Зарплаты в среднем составляют от 10 тыс. до 18 тыс. гривен в зависимости от города, опыта и вида заведения.

Рабочие специальности традиционно считались основой экономики, однако именно здесь теперь серьезный кадровый дефицит. Особенно на рынке труда не хватает:

водителей;

слесарей;

электриков;

швей;

комплектовщиков.

Для этих профессий требуется техническое образование, однако из-за выезда за границу значительной части таких работников, недостатка профтехобразования и устаревшей материальной базы училищ, количество новых кадров на рынке сокращается. При этом зарплаты на таких должностях, особенно в крупных городах или в логистике, могут превышать 25 тыс. гривен, то есть такие профессии могут быть привлекательными для молодых украинцев.

В категории профессионалов с высшим образованием работодателей есть места для бухгалтеров, инженеров, врачей, учителей, технологов и экономистов. Эти специалисты нужны почти во всех отраслях: от медицины до строительства и ИТ. Несмотря на стабильный спрос, найти таких специалистов — не легко.

Все потому, что подготовка таких специалистов является дорогой и длительной. Многие специалисты выехали за границу или работают удаленно на иностранных работодателей. Зарплаты тоже очень отличаются: так, опытный бухгалтер в Киеве может получать более 30 тыс. гривен, а врач — до 40 тыс. гривен, хотя в регионах цифры меньше.

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