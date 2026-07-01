Популярная услуга в monobank станет платной: за что заплатя клиентам с июля

Приложение monobank на смартфоне, терминал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

С 1 июля 2026 года monobank вводит плату за одну из самых популярных услуг. Так, клиенты будут платить за пополнение карт наличными через терминалы EasyPay.

Об этом сообщил оператор EasyPay на своей странице в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

Комиссия в monobank за пополнение карт через терминалы EasyPay

В EasyPay подчеркнули, что комиссию инициировал сам банк.

"Введение комиссии при пополнении карт monobank в наших терминалах — это инициатива самого банка. Со своей стороны мы напоминаем, что пополнение карт других банков-партнеров в сети EasyPay остается бесплатным и без комиссий", — говорится в сообщении.

В monobank будет комиссия за пополнение карт через терминалы EasyPay. Скриншот: EasyPay/Facebook

Ожидается, что за пополнение карт в терминалах оператора с 1 июля клиенты будут дополнительно платить по 5 гривен. При этом комиссия за пополнение карт monobank отсутствует, если это делать в терминалах:

monobox;

abank;

City24.

Кроме того, услуга предоставляется бесплатно:

в кассах Укрпошты;

в А-Банке;

Универсал Банке;

в Укргазбанке;

Акордбане.

Что еще стоит знать

Напомним, с 26 июня в Украине вступили в силу новые правила работы с терминалами самообслуживания. Теперь перед тем, как вносить наличные, украинцы проходят верификацию: вводят одноразовый SMS-код или отвечают на телефонный звонок. Без этой процедуры можно будет платить налоги, оплачивать коммунальные услуги, покупать транспортные билеты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что карточные платежи осуществляются по новым правилам. Так, Нацбанк обязал финучреждения предоставлять клиентам больше информации о получателях средств, комиссиях и назначении платежей. Теперь украинцы смогут лучше контролировать процесс отправки денег.

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк изменил правила для карт, срок действия которых истек еще в 2022 году. Некоторые из них были продлены до конца 2026 года, а счетам других клиентов наложили блокировку. Последним необходимо прийти в отделение банка и перевыпустить карту.