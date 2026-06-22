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Главная Финансы Пополнить карту станет сложнее: НБУ вводит дополнительную проверку

Пополнить карту станет сложнее: НБУ вводит дополнительную проверку

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 18:16
Украинцев ждут изменения в терминалах самообслуживания: что нужно сделать перед оплатой
Карта в руке, платежный терминал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам, привыкшим вносить деньги через терминалы самообслуживания, придется привыкать к новым правилам. С 26 июня пополнить карту не получится, если перед этим не подтвердить свой номер телефона с помощью одноразового кода. Ограничение будет действовать независимо от суммы пополнения.

О новых правилах сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление НБУ № 67 от 16 июня 2026 года.

Как будет работать новая система

Теперь при проведении операции пользователю нужно указать свой номер мобильного телефона. После этого на него приходит одноразовый код в SMS-сообщении или через автоматический звонок.

Только после ввода этого кода платеж будет завершен. Если подтверждение не пройдено, операция не состоится.

Кроме того, в квитанции теперь будет указываться полный номер телефона плательщика.

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На некоторые операции новые требования не распространяются. Без ввода одноразового кода можно будет:

  • оплачивать налоги;
  • оплачивать коммунальные услуги;
  • покупать транспортные билеты;
  • пополнять проездные карты;
  • пополнять счет мобильного телефона на сумму до 500 грн в месяц для одного номера.

Если же превысить лимит в 500 грн, подтверждение с помощью кода станет обязательным и для пополнения мобильного телефона.

Таким образом, в НБУ намерены усилить борьбу с анонимными денежными операциями. Банки и платежные сервисы должны будут хранить информацию о номере телефона, коде подтверждения, дате и времени проведения операции. Это поможет отслеживать средства сомнительного происхождения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что платежных операторов EasyPay и City24 заподозрили в схеме отмывания средств. Через них ежемесячно проходят миллиарды наличных. Нацбанк проверяет, не используются ли такие сервисы для проведения сомнительных операций.

Также Новини.LIVE писали, что Нацбанк изменил правила карточных платежей. Теперь банки должны предоставлять клиентам больше информации о получателях средств, комиссиях и назначении платежей. Так украинцы смогут лучше контролировать, куда именно идут их деньги.

терминалы наличка Нацбанк
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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