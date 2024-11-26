Как пополнить карту Ощадбанка без комиссии — все способы в 2024 году

Карта Ощадбанка на фоне украинских денег. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ощадбанк предлагает бесплатное пополнение карточного счета для всех клиентов банка. Существует много вариантов достижения цели, чтобы каждый пользователь мог выбрать наиболее удобное для себя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими методами можно пополнить карту Ощадбанка.

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Как пополнить карту Ощадбанка без комиссии

Если вы являетесь клиентом Ощадбанка, вы можете использовать большинство услуг банка без комиссий, включая услуги пополнения карты. Пополнить карту Ощадбанк без комиссии можно следующим образом:

использовать терминалы банка;

пополнить через личный кабинет Ощад 24;

засчитать деньги на счет через кассу банка.

Как пополнить карту в терминале Ощадбанка

Развитая сеть терминалов Ощадбанка расширяет возможности использования услуг банка, включая пополнение счета. Для пополнения необходимо:

найти ближайший терминал;

вставить карту в приемник и ввести ПИН-код;

выбрать на экране раздел "Пополнить карту";

ввести ее номер и сумму пополнения;

внести деньги в купюроприемник и подтвердить процедуру.

Такое зачисление средств будет мгновенным и без комиссии.

Как пополнить карточку через личный кабинет Ощад 24/7

Еще одним способом, как положить деньги на карту Ощадбанка, является онлайн-банкинг. "Ощад 24/7" или мобильная версия программы позволяет пополнять счет в любое время.

Для этого нужно зайти в личный кабинет, найти раздел "Переводы между своими счетами" в меню, а затем следовать инструкциям, предоставляемым функционалом системы. Пополнение Ощад 24 для пенсионных карт также бесплатно. Банк насчитывает 0,1%+2 грн комиссии за перевод на другую карту для выплат, а 1%+5 грн за перевод на счета других банков.

Как пополнить карту наличными в отделении Ощадбанка

Клиенты старшего поколения чаще всего обращаются в отделения Ощадбанка, чтобы пополнить карточку без комиссии. Все очень просто: просто посетите ближайшее отделение Ощадбанка и дайте кассиру вашу карту, чтобы внести деньги на карточный счет.

После проведения оплаты следует забрать чек.

Как пополнить карту в терминале или приложении EasyPay, Ibox

Пополнить карту Ощадбанка можно с помощью терминала или приложения Ibox или EasyPay. Интерактивная карта мобильного приложения позволит легко найти ближайший терминал. В нем нужно:

выбрать сервис пополнения с примечанием "0%";

ввести номер карты;

внести наличные деньги.

Максимальная дневная сумма пополнения, которую можно произвести с помощью NFC-считывателя для идентификации номера карты, составляет 30 000 грн.

Для зачисления средств через EasyPay.ua необходимо ввести следующие данные:

номера карты отправителя и получателя;

коды CVC2/CVV2;

срок действия карты;

номер телефона для подтверждения транзакции.

Комиссия за онлайн пополнение составляет 1%, а сумма одного платежа не может превышать 5 000 грн.

Напомним, Минэкономики и Ощадбанк заключили соглашение. Она предоставляет клиентам банка больший доступ к специальной программе. Да, украинские компании могут получить компенсацию за приобретение техники, изготовленной в Украине.

Также мы писали, что с 1 декабря 2024 года в Ощадбанке будут введены важные нововведения, особенно в отношении предприятий, которые выплачивают свои доходы через банк. Повышение удобства обслуживания таких клиентов станет одним из основных нововведений.