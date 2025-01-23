Работа на предприятиях критической инфраструктуры — как оплачивают сверхурочное время

Работник на заводе. Фото: Freepik

В Украине предприятия критической инфраструктуры имеют право увеличивать нормальную продолжительность рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю. Известно, предусмотрена ли оплата сверхурочной работы таких работников.

Это прописано в Законе №2136 "Об особенностях трудовых отношений во время военного положения".

Читайте также:

Особенности оплаты сверхурочной работы на объектах критической инфраструктуры

Согласно статье 6 соответствующего закона, для предприятий критической инфраструктуры, где граждане работают с сокращенной продолжительностью рабочего времени, во время войны длительность работы не может превышать 40 часов в неделю.

При этом, если работодатель увеличивает продолжительность работы для таких работников до 60 или 40 часов, это не будет считаться сверхурочной работой. В связи с этим оплачивать труд нужно в размере, увеличенном пропорционально повышению нормы труда.

Работников, которым в соответствии с Законом "Об особенностях трудовых отношений во время военного положения" установили увеличенную продолжительность рабочего времени, можно привлекать к сверхурочным работам исключительно с соблюдением требований статей 62, 63, 64, 106 Кодекса законов о труде.

Сверхурочная работа на обычных предприятиях

Что касается работников предприятий, которые не относятся к объектам критической инфраструктуры, такие работодатели лишены права повышать продолжительность работы. Компании должны придерживаться требований относительно рабочего времени, прописанных в статьях 50, 51 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Применение сверхурочной работы регулирует КЗоТ, а закон №2136 в течение военного положения в части регулирования таких работ не предусматривает нормы ч. 1 ст. 65 трудового кодекса.

Во время военного положения норма, по которой сверхурочные работы не могут превышать для работников четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год, не действует.

Как поясняют специалисты Федерации профсоюзов, нельзя привлекать работников к работе, не соблюдая:

разграничения рабочего времени в течение недели;

продолжительности рабочего времени;

перерыва на отдых;

Ранее сообщалось, что на конец декабря прошлого года достигло исторического минимума число официально зарегистрированных безработных в Украине. Подавляющее большинство людей, которые стоят на бирже труда — женщины (около 80%).

Также мы писали, оплачиваются ли в 2025 году дни временной нетрудоспособности, если период болезни припал на время отдыха. В таком случае возможен перенос дней отпуска.