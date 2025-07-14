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Главная Финансы Более миллиона за июнь — у кого в Ощадбанке такая зарплата

Более миллиона за июнь — у кого в Ощадбанке такая зарплата

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Дата публикации 14 июля 2025 06:01
Зарплаты и премии в Ощадбанке - кто и сколько получает в государственном финучреждении
Мужчина проходит мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Председатель правления государственного Ощадбанка имеет самую большую зарплату среди своих коллег в финансовом учреждении. Так, по итогам июня 2025 года ему выплатили зарплату в размере 1 млн гривен и премию в 4,2 млн гривен (до уплаты налогов).

Соответствующие данные обнародовал Ощадбанк в отчете о вознаграждениях членам правления.

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Согласно документу, зарплаты сотрудников, входящих в состав правления Ощадбанка, приближены к миллиону гривен. Так, четырем заместителям председателя правления за июнь начислили по 800 тыс. гривен. Выплаты еще трех варьировались от 785,5 тыс. гривен до 950 тыс. гривен.

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Сколько выплатили председателю правления и членам правления Ощадбанка в июне. Скриншот: Ощадбанк

К тому же четыре заместителя и двое членов правления Ощадбанка получили "переменное вознаграждение за 2024 год в размере 40% в соответствии с решением наблюдательного совета". Размер выплаченных сумм составил от 1 млн гривен до 1,6 млн гривен (до удержания налогов).

Кто входит в состав правления Ощадбанка

По информации на сайте Ощадбанка, в составе правления есть восемь человек. Это:

  • Сергей Наумов — председатель правления;
  • Евгений Драчко-Ермоленко — заместитель председателя правления, ответственный за операционную деятельность;
  • Антон Тютюн — заместитель председателя правления, ответственный за розничный бизнес;
  • Олег Стринжа — заместитель председателя правления, ответственный за финансы;
  • Арсен Милютин — заместитель председателя правления, ответственный за работу с NPL;
  • Юрий Кацион — заместитель председателя правления, ответственный за корпоративный бизнес;
  • Дарья Онищенко — член правления, ответственный за управление рисками (главный риск-менеджер);
  • Наталья Буткова-Витвицкая — член правления, ответственный за микро-, малый и средний бизнес.

Напомним, Ощадбанк выдает клиентам обновленную карту "Моя кредитка". Ее преимущество — нулевая комиссия за популярные операции.

Также мы рассказывали, что в кассах банковских отделений Ощадбанка не обслуживают украинцев, если они откажутся предоставить мобильный номер. В финучреждении объяснили, для чего нужно это требование.

зарплаты выплаты Ощадбанк деньги банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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