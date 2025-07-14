Зарплати та премії в Ощадбанку — хто і скільки отримує у державній фінустанові

Чоловік проходить повз відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова правління державного Ощадбанку має найбільшу зарплату серед своїх колег у фінансовій установі. Так, за підсумками червня 2025 року йому виплатили зарплату у розмірі 1 млн гривень та премію у 4,2 млн гривень (до сплати податків).

Відповідні дані оприлюднив Ощадбанк у звіті про винагороди членам правління.

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Згідно з документом, зарплати осіб які входять до складу правління Ощадбанку, були наближені до мільйона гривень. Так, чотирьом заступникам голови правління за червень нарахували по 800 тис. гривень. Виплати ще трьох варіювалися від 785,5 тис. гривень до 950 тис. гривень.

Скільки виплатили голові правління та членам правління Ощадбанку у червні. Скриншот: Ощадбанк

До того ж чотири заступники та двоє членів правління Ощадбанку отримали "змінну винагороду за 2024 рік у розмірі 40% відповідно до рішення наглядової ради". Розмір виплачених сум склав від 1 млн гривень до 1,6 млн гривень (до утримання податків).

Хто входить до складу правління Ощадбанку

За інформацією на сайті Ощадбанку, у складі правління є восьмеро осіб. Це:

Сергій Наумов — голова правління;

Євген Драчко-Єрмоленко — заступник голови правління, відповідальний за операційну діяльність;

Антон Тютюн — заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес;

Олег Стринжа — заступник голови правління, відповідальний за фінанси;

Арсен Мілютін — заступник голови правління, відповідальний за роботу з NPL;

Юрій Каціон — заступник голови правління, відповідальний за корпоративний бізнес;

Дар’я Онищенко — член правління, відповідальний за управління ризиками (головний ризик-менеджер);

Наталя Буткова-Вітвіцька — член правління, відповідальний за мікро-, малий та середній бізнес.

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