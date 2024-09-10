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Более 100 грн за килограмм — цены на один из овощей стали "космическими"

10 сентября 2024 08:55
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — чеснок достиг космических 250 грн
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине осенью 2024 года оптовая цена на чеснок достигла 110 грн за килограмм. Эксперты объяснили причины, почему он стал самым дорогим и что будет с ценами дальше.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Причины "космических" цен на чеснок

В сентябре средняя стоимость чеснока на оптовом сельскохозяйственном рынке "Шувар" составляет 110 грн/кг. Цена на 13,6% ниже по сравнению с предыдущим годом, когда было 125 грн/кг.

В то же время в рознице продавцы накручивают цены из-за высокого спроса на этот овощ. Так, в сети АТБ импортируемый китайский чеснок стоит 139,95 грн/кг. В сети "Сільпо" молодой украинский чеснок продается от 174 грн/кг до 249 грн/кг.

В отделе маркетинга рынка "Шувар" объяснили причины высокой цены на чеснок. Там утверждают, что на стоимость влияет несколько факторов. В частности, речь идет о сложности выращивания, ведь чеснок является трудоемкой культурой, требующей много ручного труда. Еще одна причина — сознательное ограничение площади выращивания.

"Чеснок занимает меньшую долю площади посевов по сравнению с другими овощами. Поэтому внутреннее предложение меньше, что стимулирует более высокие цены", — пояснили эксперты.

Поскольку часть чеснока на рынок импортируют, то цена растет еще и из-за логистических трудностей.

Ценовые прогнозы экспертов

В 2024 году погодные условия отрицательно повлияли на урожайность многих овощей. Пострадал также чеснок: снизились качество овоща и объемы урожая.

"Урожай чеснока в 2024 году нестабильный из-за неблагоприятных погодных условий, в частности жаркое лето, которое негативно повлияло на качество и количество продукции. Это привело к еще большему ограничению предложения на рынке", — добавили представители рынка.

Таким образом, снижения стоимости чеснока ожидать не следует.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу экспертов, в Украине осенью 2024 года ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.

Ранее мы писали, что молочные продукты в Украине существенно подорожали из-за сокращения производства молока и перебоев с электроснабжением. Рост стоимости основных молочных товаров достиг 20%.

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