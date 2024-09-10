Цены в Украине — чеснок достиг космических 250 грн

Более 100 грн за килограмм — цены на один из овощей стали "космическими"
В Украине осенью 2024 года оптовая цена на чеснок достигла 110 грн за килограмм. Эксперты объяснили причины, почему он стал самым дорогим и что будет с ценами дальше.
Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
Причины "космических" цен на чеснок
В сентябре средняя стоимость чеснока на оптовом сельскохозяйственном рынке "Шувар" составляет 110 грн/кг. Цена на 13,6% ниже по сравнению с предыдущим годом, когда было 125 грн/кг.
В то же время в рознице продавцы накручивают цены из-за высокого спроса на этот овощ. Так, в сети АТБ импортируемый китайский чеснок стоит 139,95 грн/кг. В сети "Сільпо" молодой украинский чеснок продается от 174 грн/кг до 249 грн/кг.
В отделе маркетинга рынка "Шувар" объяснили причины высокой цены на чеснок. Там утверждают, что на стоимость влияет несколько факторов. В частности, речь идет о сложности выращивания, ведь чеснок является трудоемкой культурой, требующей много ручного труда. Еще одна причина — сознательное ограничение площади выращивания.
"Чеснок занимает меньшую долю площади посевов по сравнению с другими овощами. Поэтому внутреннее предложение меньше, что стимулирует более высокие цены", — пояснили эксперты.
Поскольку часть чеснока на рынок импортируют, то цена растет еще и из-за логистических трудностей.
Ценовые прогнозы экспертов
В 2024 году погодные условия отрицательно повлияли на урожайность многих овощей. Пострадал также чеснок: снизились качество овоща и объемы урожая.
"Урожай чеснока в 2024 году нестабильный из-за неблагоприятных погодных условий, в частности жаркое лето, которое негативно повлияло на качество и количество продукции. Это привело к еще большему ограничению предложения на рынке", — добавили представители рынка.
Таким образом, снижения стоимости чеснока ожидать не следует.
Что еще стоит знать
Напомним, по прогнозу экспертов, в Украине осенью 2024 года ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.
Ранее мы писали, что молочные продукты в Украине существенно подорожали из-за сокращения производства молока и перебоев с электроснабжением. Рост стоимости основных молочных товаров достиг 20%.
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