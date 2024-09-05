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Ціни на молочні продукти стрімко зростають — яка причина

5 вересня 2024 12:52
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на продукти — чому дорожчає молоко в Україні
Виробництво молочної продукції. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на молочні продукти в Україні суттєво підвищилися внаслідок скорочення виробництва молока та перебоїв з електропостачанням. Зростання вартості основних молочних товарів досягло 20%.

Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

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Чому дорожчають молочні продукти в Україні

Згідно з останніми даними, ціни на молочні продукти різко підвищились: пастеризоване молоко тепер коштує до 49,86 грн за кілограм, кефір — до 87,20 грн за кілограм, а сметана — до 190,57 грн за кілограм. Таке зростання робить ці продукти менш доступними для споживачів. Довготривалі відключення електроенергії через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі призводять до збоїв у роботі систем вентиляції та охолодження на фермах, що ще більше впливає на ситуацію.

Спекотна погода серйозно впливає на продуктивність корів, які страждають від теплових ударів, що призводить до зниження обсягів виробництва молока. Через це молокопереробні підприємства зіткнулися з істотним дефіцитом сировини. Як наслідок, закупівельні ціни на молоко зросли, що відобразилося на вартості молочних продуктів у роздрібній торгівлі. За даними Кухалейшвілі, ціни на основні молочні товари, такі як молоко, кефір, сметана та сири, зросли на 15-20%.

Тривалі відключення електроенергії в Україні також призводять до зупинки холодильного обладнання, що підвищує ризик псування готової молочної продукції. Резервні дизельні генератори, які використовуються для підтримки роботи магазинів, часто не здатні забезпечити необхідний температурний режим у великих торгових точках. У результаті молочна продукція псується, що завдає додаткових збитків виробникам і сприяє подальшому зростанню цін на ці товари.

Крім того, використання дизельних генераторів суттєво збільшує виробничі витрати, що також впливає на кінцеву ціну молочної продукції. За словами експертів, лише за останній місяць ціни на деякі види молочних товарів зросли на 3-5% через додаткові витрати на енергопостачання та логістику.

Що ще треба знати

Нагадаємо, прогнози щодо цін на українському ринку фруктів та овочів досить неоднозначні. Під впливом збільшеної пропозиції та сезонних факторів деякі продукти можуть подешевшати, тоді як інші, навпаки, можуть зрости в ціні.

Ми також писали, що в Україні у вересні 2024 року завершується сезон кавунів, тому ціни почали повзти вгору. Попри подорожчання, вартість цієї ягоди залишається на найнижчому рівні за останні роки.

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