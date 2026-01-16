Оплата коммунальных услуг — кто и где может оформить ежемесячную помощь до 700 грн

Деньги в руках, квитанции на ЖКУ. Фото: Новини.LIVE

Государство предоставляет возможность гражданам, имеющим финансовые трудности, оформить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с соблюдением строгих требований. Однако, если воспользоваться субсидией невозможно, в некоторых городах предусмотрена ежемесячная помощь от местных властей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Департамента социальной политики одного из городских советов.

Где доступна альтернативная помощь в оплате услуг ЖКХ

По данным Департамента соцполитики, в городе Днепр власти оказывают поддержку в виде доплаты в размере до 700 грн уязвимым категориям граждан, которые по разным причинам не имеют права на получение жилищной субсидии от государства. Программа адресной помощи в оплате коммунальных услуг доступна людям с инвалидностью. Помощь предоставляется:

гражданам с инвалидностью первой группы (с недостатками зрения/психическими расстройствами/недостатками опорно-двигательного аппарата/инвалидностью с детства);

лицам с инвалидностью второй группы с детства;

несовершеннолетним детям с инвалидностью.

Предоставленные средства можно направить на оплату ряда коммунальных услуг. В списке:

теплоснабжение;

горячая/холодная вода/водоотвод;

газоснабжение;

электроэнергия;

техобслуживание лифтов;

управление многоквартирным домом/содержание;

уборка бытовых отходов.

Какие размеры помощи на коммуналку и как оформить

По данным Департамента, граждане ежемесячно могут получать в зависимости от сезона разную сумму помощи:

700 грн на каждого человека с инвалидностью в домохозяйстве — на отопительный сезон; 500 грн для каждого лица с инвалидностью — на неотапливаемый период.

Деньги сразу будут перечислять коммунальным предприятиям города, предоставляющим услуги, на покрытие расходов.

За поддержкой можно обратиться в случае отсутствия субсидий или льгот в Департамент социальной политики горсовета с документами:

копией паспорта лица с инвалидностью/свидетельства о рождении (копия ID-карты);

оригиналом справки о составе домохозяйства, зарегистрированного в жилье;

справкой медико-социальной экспертной комиссии;

лицевым счетом по оплате коммунуслуг.

Документы на выплаты на коммунальные услуги нужно будет возобновлять ежегодно.

Ранее мы писали, что в этом году произошел рост прожиточного минимума до 3328 грн. Из-за этого изменились правила для получения права на льготы.

Также в 2026 году украинцы могут получить помощь на оплату услуг ЖКХ даже при наличии задолженности. Известно, при каких условиях такое возможно.