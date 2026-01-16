Оплата коммунальных услуг — кто и где может оформить ежемесячную помощь до 700 грн

Помощь в оплате услуг ЖКХ — кто может получить 700 грн
Государство предоставляет возможность гражданам, имеющим финансовые трудности, оформить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с соблюдением строгих требований. Однако, если воспользоваться субсидией невозможно, в некоторых городах предусмотрена ежемесячная помощь от местных властей.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Департамента социальной политики одного из городских советов.
Где доступна альтернативная помощь в оплате услуг ЖКХ
По данным Департамента соцполитики, в городе Днепр власти оказывают поддержку в виде доплаты в размере до 700 грн уязвимым категориям граждан, которые по разным причинам не имеют права на получение жилищной субсидии от государства. Программа адресной помощи в оплате коммунальных услуг доступна людям с инвалидностью. Помощь предоставляется:
- гражданам с инвалидностью первой группы (с недостатками зрения/психическими расстройствами/недостатками опорно-двигательного аппарата/инвалидностью с детства);
- лицам с инвалидностью второй группы с детства;
- несовершеннолетним детям с инвалидностью.
Предоставленные средства можно направить на оплату ряда коммунальных услуг. В списке:
- теплоснабжение;
- горячая/холодная вода/водоотвод;
- газоснабжение;
- электроэнергия;
- техобслуживание лифтов;
- управление многоквартирным домом/содержание;
- уборка бытовых отходов.
Какие размеры помощи на коммуналку и как оформить
По данным Департамента, граждане ежемесячно могут получать в зависимости от сезона разную сумму помощи:
- 700 грн на каждого человека с инвалидностью в домохозяйстве — на отопительный сезон;
- 500 грн для каждого лица с инвалидностью — на неотапливаемый период.
Деньги сразу будут перечислять коммунальным предприятиям города, предоставляющим услуги, на покрытие расходов.
За поддержкой можно обратиться в случае отсутствия субсидий или льгот в Департамент социальной политики горсовета с документами:
- копией паспорта лица с инвалидностью/свидетельства о рождении (копия ID-карты);
- оригиналом справки о составе домохозяйства, зарегистрированного в жилье;
- справкой медико-социальной экспертной комиссии;
- лицевым счетом по оплате коммунуслуг.
Документы на выплаты на коммунальные услуги нужно будет возобновлять ежегодно.
