Оплата комунальних послуг — хто і де може оформити щомісячну допомогу до 700 грн

Держава надає можливість громадянам, які мають фінансові труднощі, оформити допомогу на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) з дотриманням суворих вимог. Однак, якщо скористатися субсидією неможливо, в деяких містах передбачена щомісячна допомога від місцевої влади.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Департаменту соціальної політики однієї з міських рад.

Де доступна альтернативна допомога в оплаті послуг ЖКГ

За даними Департаменту соцполітики, у місті Дніпро влада надає підтримку у вигляді доплати у розмірі до 700 грн вразливим категоріям громадян, які з різних причин не мають права на отримання житлової субсидії від держави. Програма адресної допомоги в оплаті комунальних послуг доступна людям з інвалідністю. Допомога надається:

громадянам з інвалідністю першої групи (з вадами зору/психічними розладами/вадами опорно-рухового апарату/інвалідністю з дитинства);

особам з інвалідністю другої групи з дитинства;

неповнолітнім дітям з інвалідністю.

Надані кошти можна спрямувати на оплату низки комунальних послуг. У списку:

теплопостачання;

гаряча/холодна вода/водовідведення;

газопостачання;

електроенергія;

техобслуговування ліфтів;

управління багатоквартирним будинком/утримання;

прибирання побутових відходів.

Які розміри допомоги на комуналку та як оформити

За даними Департаменту, громадяни щомісячно можуть отримувати залежно від сезону різну суму допомоги:

700 грн на кожну особу з інвалідністю в домогосподарстві — на опалювальний сезон; 500 грн для кожної особи з інвалідністю — на неопалювальний період.

Гроші одразу будуть перераховувати комунальним підприємствам міста, що надають послуги, на покриття витрат.

За підтримкою можна звернутися у разі відсутності субсидій чи пільг у Департамент соціальної політики міськради з документами:

копією паспорта особи з інвалідністю/свідоцтва про народження (копія ID-картки);

оригіналом довідки про склад домогосподарства, зареєстрованого в оселі;

довідкою медико-соціальної експертної комісії;

особовим рахунком з оплати комунпослуг.

Документи на виплати на комунпослуги потрібно буде поновлювати щороку.

