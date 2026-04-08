Выплаты для семей с детьми: кто и где может оформить 5000 грн в апреле

Весной 2026 года в Украине семьям с детьми из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, наряду с государственными и международными программами помощь оказывает местная власть. В частности, некоторым переселенцам выплачивают по 5 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию одной из городских тергромад.

Кому из семей с детьми предусмотрена помощь в 5 000 грн

Как отмечается, программу поддержки семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, реализует Лиманская городская территориальная громада. Такой категории граждан предусматривается предоставление единовременной материальной помощи.

"Лиманская городская территориальная громада продолжает поддерживать семьи, которые в этом больше всего нуждаются. Введена единовременная материальная помощь — 5 000 грн на семью", — говорится в сообщении.

Претендовать на оформление дополнительной финансовой поддержки со стороны тергромады семьи могут при следующих условиях:

Один из родителей имеет группу инвалидности; Ребенка воспитывает один из родителей (одинокая мать/отец, вдова/вдовец).

Согласно правилам, денежную помощь предоставят семьям с детьми до 18 лет, кроме тех, где есть от трех детей, а также дети с инвалидностью.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Семьи с детьми могут получить денежную помощь от Лиманской городской территориальной громады при соблюдении вышеуказанных требований, подав соответствующее обращение. Для этого нужно собрать специальный пакет документов:

заявление на назначение единовременной выплаты;

паспорт гражданина;

свидетельство о рождении ребенка;

идентификационный код;

документы, подтверждающие категорию уязвимости.

Важно, чтобы все копии документов были заверены надписью "Согласно оригиналу", имели подпись и дату.

Граждане могут подать документы:

лично в Управление социальной защиты населения;

по почте (Укрпочта/Новая почта).

Детали по программе поддержки можно уточнить по номеру телефона: 066 278 23 26.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что денежную помощь от УВКБ ООН выплатят в размере до 12 300 грн для ряда категорий граждан в апреле 2026 года. Правила начисления помощи несколько подкорректировали. Сейчас оформить выплаты могут жители Николаева.

Также Новини.LIVE писали, что Всемирная продовольственная программа начнет выплачивать денежную помощь уязвимым лицам, продолжающим проживать вблизи фронта. Она призвана покрыть базовые потребности, а размер составит 1 800 грн ежемесячно в течение полугода.