Выплаты от WFP: в двух областях украинцам окажут помощь на полгода

Финансовая помощь от WFP: в каких регионах действует программа
До 17 апреля 2026 года жители двух украинских областей должны пройти верификацию для оформления финансовых грантов на шестимесячный период. Речь идет о реализации совместной программы Всемирной продовольственной программы (WFP) и благотворительного фонда "Улыбка ЮА".
Кто сможет получить финансовые гранты от WFP весной
Как отмечается, Всемирная продовольственная программа перейдет от секторальной к финансовой помощи по приоритетности для уязвимых лиц, продолжающих жить у линии фронта. Такая поддержка призвана покрыть различные базовые потребности (в частности питание, жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение). Размер гранта составит 1 800 грн на человека в течение шести месяцев.
WFP осуществляет верификацию данных получателей помощи, проживающих в громадах таких областей:
- Днепропетровская область: в Никопольском районе Никопольская, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская, Мировская громады, в Синельниковском районе Николаевская, Петропавловская громады;
- Запорожская область: в Запорожском районе Степненская, Камышеваская громады.
Для домохозяйств будет актуальна одна или несколько категорий уязвимости:
- Лица с инвалидностью (1, 2, 3 группа или ребенок с инвалидностью), нужна справка об инвалидности;
- Одинокие родители/матери, необходим документ, подтверждающий статус;
- Малообеспеченные домохозяйства, необходимо подать документ о назначении соцпомощи для такой категории;
- Безработные лица, нужна справка о статусе;
- Семьи на учете в терцентре, которые получают социальные услуги, необходимо подать документ о регистрации в терцентре;
- Одинокие люди старшего возраста (60+), нужно подать документ, подтверждающий возраст и одинокое проживание;
- Многодетные семьи (от трех детей до 18 лет), необходимы свидетельства о рождении детей.
Когда запланирована верификация граждан
По данным фонда, осуществление верификация будет происходить с 1 по 17 апреля текущего года. Точное время и адреса пунктов регистрации появятся на официальных страницах представителей вышеуказанных громад.
Верификацию проведут для того, чтобы убедиться, что помощь поступит именно тем, кто в ней больше всего нуждается, а также гарантирует справедливый подход.
Процедура является бесплатной, однако успешная верификация не гарантирует автоматического предоставления помощи, ведь окончательное решение будет зависеть от соответствия критериям и объема финансирования. Граждане смогут обновить состав домохозяйства и подать правильные банковские реквизиты.
