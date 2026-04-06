Выплаты от WFP: в двух областях украинцам окажут помощь на полгода

До 17 апреля 2026 года жители двух украинских областей должны пройти верификацию для оформления финансовых грантов на шестимесячный период. Речь идет о реализации совместной программы Всемирной продовольственной программы (WFP) и благотворительного фонда "Улыбка ЮА".

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передают Новини.LIVE.

Кто сможет получить финансовые гранты от WFP весной

Как отмечается, Всемирная продовольственная программа перейдет от секторальной к финансовой помощи по приоритетности для уязвимых лиц, продолжающих жить у линии фронта. Такая поддержка призвана покрыть различные базовые потребности (в частности питание, жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение). Размер гранта составит 1 800 грн на человека в течение шести месяцев.

WFP осуществляет верификацию данных получателей помощи, проживающих в громадах таких областей:

Днепропетровская область: в Никопольском районе Никопольская, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская, Мировская громады, в Синельниковском районе Николаевская, Петропавловская громады;

Запорожская область: в Запорожском районе Степненская, Камышеваская громады.

Для домохозяйств будет актуальна одна или несколько категорий уязвимости:

Лица с инвалидностью (1, 2, 3 группа или ребенок с инвалидностью), нужна справка об инвалидности; Одинокие родители/матери, необходим документ, подтверждающий статус; Малообеспеченные домохозяйства, необходимо подать документ о назначении соцпомощи для такой категории; Безработные лица, нужна справка о статусе; Семьи на учете в терцентре, которые получают социальные услуги, необходимо подать документ о регистрации в терцентре; Одинокие люди старшего возраста (60+), нужно подать документ, подтверждающий возраст и одинокое проживание; Многодетные семьи (от трех детей до 18 лет), необходимы свидетельства о рождении детей.

Когда запланирована верификация граждан

По данным фонда, осуществление верификация будет происходить с 1 по 17 апреля текущего года. Точное время и адреса пунктов регистрации появятся на официальных страницах представителей вышеуказанных громад.

Верификацию проведут для того, чтобы убедиться, что помощь поступит именно тем, кто в ней больше всего нуждается, а также гарантирует справедливый подход.

Процедура является бесплатной, однако успешная верификация не гарантирует автоматического предоставления помощи, ведь окончательное решение будет зависеть от соответствия критериям и объема финансирования. Граждане смогут обновить состав домохозяйства и подать правильные банковские реквизиты.

