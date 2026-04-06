Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финансовая помощь от WFP: в каких регионах действует программа

Финансовая помощь от WFP: в каких регионах действует программа

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 11:01
Выплаты от WFP: в двух областях украинцам окажут помощь на полгода
Гривневая купюра в руке. Фото: Новини.LIVE

До 17 апреля 2026 года жители двух украинских областей должны пройти верификацию для оформления финансовых грантов на шестимесячный период. Речь идет о реализации совместной программы Всемирной продовольственной программы (WFP) и благотворительного фонда "Улыбка ЮА".

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передают Новини.LIVE.

Кто сможет получить финансовые гранты от WFP весной

Как отмечается, Всемирная продовольственная программа перейдет от секторальной к финансовой помощи по приоритетности для уязвимых лиц, продолжающих жить у линии фронта. Такая поддержка призвана покрыть различные базовые потребности (в частности питание, жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение). Размер гранта составит 1 800 грн на человека в течение шести месяцев.

WFP осуществляет верификацию данных получателей помощи, проживающих в громадах таких областей:

  • Днепропетровская область: в Никопольском районе Никопольская, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская, Мировская громады, в Синельниковском районе Николаевская, Петропавловская громады;
  • Запорожская область: в Запорожском районе Степненская, Камышеваская громады.

Для домохозяйств будет актуальна одна или несколько категорий уязвимости:

Читайте также:
  1. Лица с инвалидностью (1, 2, 3 группа или ребенок с инвалидностью), нужна справка об инвалидности;
  2. Одинокие родители/матери, необходим документ, подтверждающий статус;
  3. Малообеспеченные домохозяйства, необходимо подать документ о назначении соцпомощи для такой категории;
  4. Безработные лица, нужна справка о статусе;
  5. Семьи на учете в терцентре, которые получают социальные услуги, необходимо подать документ о регистрации в терцентре;
  6. Одинокие люди старшего возраста (60+), нужно подать документ, подтверждающий возраст и одинокое проживание;
  7. Многодетные семьи (от трех детей до 18 лет), необходимы свидетельства о рождении детей.

Когда запланирована верификация граждан

По данным фонда, осуществление верификация будет происходить с 1 по 17 апреля текущего года. Точное время и адреса пунктов регистрации появятся на официальных страницах представителей вышеуказанных громад.

Верификацию проведут для того, чтобы убедиться, что помощь поступит именно тем, кто в ней больше всего нуждается, а также гарантирует справедливый подход.

Процедура является бесплатной, однако успешная верификация не гарантирует автоматического предоставления помощи, ведь окончательное решение будет зависеть от соответствия критериям и объема финансирования. Граждане смогут обновить состав домохозяйства и подать правильные банковские реквизиты.

Ранее Новини.LIVE писали, кому и где доступна денежная помощь от УВКБ ООН в около 12 000 грн. С апреля жители одного из прифронтовых городов могут оформить начисление выплат по-новому.

Также Новини.LIVE рассказывали, если один из фондов предоставит для детей финпомощь до 35 000 грн. Средства смогут получить семьи за детей, которые выезжали за границу во время войны для спасения.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации