Виплати для сімей із дітьми: хто і де може оформити 5 000 грн у квітні

Навесні 2026 року в Україні родинам із дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які опинилися у складних життєвих обставинах, поряд з державними та міжнародними програмами допомогу надає місцева влада. Зокрема, деяким переселенцям виплачують по 5 000 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію однієї з міських тергромад.

Кому з сімей з дітьми передбачена допомога у 5 000 грн

Як зазначається, програму підтримки родин з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах через війну, реалізує Лиманська міська територіальна громада. Такій категорії громадян передбачається надання одноразової матеріальної допомоги.

"Лиманська міська територіальна громада продовжує підтримувати родини, які цього найбільше потребують. Запроваджено одноразову матеріальну допомогу — 5 000 грн на родину", — йдеться у повідомленні.

Претендувати на оформлення додаткової фінансової підтримки з боку тергромади родини можуть за таких умов:

Один з батьків має групу інвалідності; Дитину виховує один із батьків (самотня матір/батько, вдова/вдівець).

Згідно з правилами, грошову допомогу нададуть родинам з дітьми до 18 років, крім тих, де є від трьох дітей, а також діти з інвалідністю.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Родини із дітьми можуть отримати грошову допомогу від Лиманської міської територіальної громади за дотримання вищевказаних вимог, подавши відповідне звернення. Для цього потрібно зібрати спеціальний пакет документів:

заяву на призначення одноразової виплати;

паспорт громадянина;

свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код;

документи, що підтвердять категорію вразливості.

Важливо, щоб всі копії документів були завірені написом "Згідно з оригіналом", мали підпис та дату.

Громадяни можуть подати документи:

особисто до Управління соціального захисту населення;

поштою (Укрпошта / Нова пошта).

Деталі щодо програми підтримки можна уточнити за номером телефону: 066 278 23 26.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що грошову допомогу від УВКБ ООН виплатять у розмірі до 12 300 грн для низки категорій громадян у квітні 2026 року. Правила нарахування допомоги дещо підкоригували. Наразі оформити виплати можуть жителі Миколаєва.

Також Новини.LIVE писали, що Всесвітня продовольча програма почне виплачувати грошову допомогу вразливим особам, що продовжують проживати поблизу фронту. Вона покликана покрити базові потреби, а розмір становитиме 1 800 грн щомісяця протягом пів року.