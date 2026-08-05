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Главная Финансы Денежная помощь от UHF: в трех регионах доступны гранты до 31 900 грн

Денежная помощь от UHF: в трех регионах доступны гранты до 31 900 грн

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 13:00
Выплаты от UHF: кому из украинцев начислят помощь до 31 900 грн в августе
Женщина с ребенком, деньги. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года жители трех украинских областей смогут принять участие в проекте помощи, который реализуется совместно благотворительными организациями при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). В его рамках можно получить гранты на бизнес-идею в фермерской или нефермерской сфере.

Об этом говорится в сообщении организаторов в Telegram, передают Новини.LIVE.

Кому и где доступны финансовые гранты от UHF в августе

Как отмечается, благотворительная организация "Щедрик" в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту" и при поддержке Гуманитарного фонда для Украины, являющегося специальным объединенным фондом ООН, созданным для быстрого сбора и распределения средств от международных доноров, расширили действие проекта, предусматривающего предоставление средств людям, пострадавшим от войны.

В рамках проекта предусмотрена возможность оформления финансовых грантов на запуск собственного дела.

"У вас есть бизнес-идея в фермерской или нефермерской сфере? Проверьте, участвует ли ваш район в проекте. У нас хорошие новости: проект "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь громадам с высоким уровнем риска" расширяет географию", — говорится в сообщении.

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Принять участие в проекте могут жители следующих регионов и районов:

  • Николаевская область: Николаевский и Баштанский районы;
  • Херсонская область: Херсонский и Бериславский районы;
  • Днепропетровская область: Никопольский, Синельниковский, Криворожский районы.

Гражданам предлагается подавать заявки при следующих условиях:

  • если они переместились в течение последних шести месяцев с оккупированных, прифронтовых территорий или из зон активных боевых действий, имеют статус переселенца или были эвакуированы;
  • за последние три месяца получили ранения или потеряли кого-либо из членов домохозяйства;
  • в течение последних трех месяцев было повреждено жилье, бизнес или утрачена возможность заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью из-за обстрелов.

Размер денежной помощи и порядок подачи заявки

Согласно условиям проекта "Многоотраслевая чрезвычайная помощь громадам с высоким уровнем риска", участники смогут получить гранты в размере до 31 900 грн.

Помощь можно будет использовать на фермерскую или нефермерскую деятельность. А именно:

  1. Птицеводство или животноводство;
  2. Овощеводство или садоводство;
  3. Ремонт бытовой техники;
  4. Строительные или ремонтные работы;
  5. Изготовление мебели;
  6. Клининговые услуги;
  7. Мелкую розничную торговлю;
  8. Ремонт обуви;
  9. Домашнее производство;
  10. Онлайн-деятельность;
  11. Швейное дело;
  12. Предоставление услуг по уходу за внешностью;
  13. Переквалификацию и начало новой деятельности.

Если у жителей вышеуказанных областей есть бизнес-идея и они планируют возобновить собственное дело, то могут заполнить специальную анкету.

Однако организаторы предупредили, что речь идет лишь о предварительной регистрации. Заполнение анкеты не дает полной гарантии получения денежной помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что летом в ряде регионов гражданам, покинувшим свои дома из-за войны, была предоставлена возможность оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. В частности, подавать заявки могут уязвимые категории жителей. Сейчас открыта регистрация в Сумской области. Предусматривается выплата по 10 800 и 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что жители девяти областей имеют возможность стать участниками программы помощи от Красного Креста. Предусматривается реализация сразу нескольких направлений помощи тем, кто в ней больше всего нуждается во время военного положения: людям с инвалидностью I–III группы, семьям с детьми и тем, кто проживает вблизи линии фронта.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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