Помощь от Швейцарии: где принимают заявки от украинцев

Молодые женщины на учебе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года жители одной из областей смогут принять участие в программе помощи по развитию профессиональных навыков, организованной благотворительным фондом "Каритас Одесса УКГЦ" при финансовой поддержке Швейцарии. Подать заявки могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом говорится на странице фонда в социальной сети Facebook, передают Новини.LIVE.

Подробнее о программе для ВПЛ

Как отмечается, речь идет о реализации проекта REMARKET в Одессе и области, который при софинансировании позволит украинцам получить новую профессию или повысить квалификацию, укрепить позиции на рынке труда и расширить возможности для трудоустройства или самозанятости.

"Проект REMARKET продолжает набор на программу развития профессиональных навыков (TVET). Это возможность приобрести востребованные на рынке компетенции и повысить свою конкурентоспособность", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе смогут:

Внутренне перемещенные лица; Люди, вернувшиеся на постоянное место жительства; Местные жители громад, принимающие переселенцев.

Однако приоритет будет отдан представителям социально уязвимых групп.

Граждане смогут выбрать одно из следующих направлений обучения:

швейное производство;

пекарное дело;

пчеловодство;

смежные отрасли: пищевая, легкая, мебельная промышленность, сельское хозяйство, строительство.

Как подать заявку на программу и другие нюансы

Участники, проживающие в Одессе и области, могут зарегистрироваться в программе, заполнив специальную анкету.

После чего необходимо будет пройти конкурсный отбор. Количество мест ограничено. Также участие заявителя возможно только один раз.

Предусмотрены следующие форматы участия:

индивидуальные курсы с частичным софинансированием от 25%;

групповые курсы в сотрудничестве с учреждениями профессионально-технического образования.

Продолжительность обучения составит от 10 часов до шести месяцев в офлайн-формате или в смешанном формате с обязательной практикой.

По завершении участникам будут выданы сертификаты или дипломы с подтверждением приобретенных навыков.

В то же время участие в программе не гарантирует трудоустройства или получения финансовой поддержки.

В фонде напомнили, что REMARKET — это трехлетняя инициатива, которую реализует Caritas Ukraine совместно с Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine и Spark. Финансирование осуществляет Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может оформить грантовую помощь от Дании. Новая программа также предусматривает предоставление выплат на профессиональное обучение. Датский совет по делам беженцев стремится обеспечить возможности переквалификации для трудоустройства. Оформить выплаты смогут граждане, пострадавшие в результате войны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в июне украинцы могут оформить финансовую помощь в размере 12 300 грн. Речь идет о выплатах эвакуированным лицам. Получить помощь граждане могут в двух регионах в случае переезда из-за атак, опасности или приказов властей об обязательной эвакуации.