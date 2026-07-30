Помощь от Каритас: пенсионеры и безработные могут получить до 37 800 грн

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Представительство "Каритас Украины" в одной из областей продолжает предоставлять сельскохозяйственные гранты на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В рамках соответствующей программы граждане смогут получить финансовую помощь в размере до 37 800 грн.

О том, кого приглашают для регистрации, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто сможет подать заявку на грант от Каритас в размере 37 800 грн

По данным организаторов, программа поддержки сельского хозяйства реализуется в ряде территориальных громад Днепропетровской области.

"Каритас Каменское" продолжает предоставлять агрогранты на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц. Сумма помощи — до 37 800 грн, что предполагает предоставление отчетности", — говорится в сообщении.

Для регистрации на получение грантов приглашаются граждане, переместившиеся из опасных районов в следующие территориальные громады региона:

Кринычанскую;

Вишневскую;

Лиховскую;

Саксаганскую.

Целевые грантовые средства заявители смогут использовать на приобретение сельскохозяйственного инвентаря:

мотоблоков, культиваторов и навесного оборудования;

зернодробилок, корморезок;

комбикорма и зерна для сельскохозяйственной птицы;

на приобретение кур-несушек;

покупку автоклава;

емкостей для запаса воды.

Важно, что поддержка может быть оказана домохозяйствам, находящимся в социальном и экономическом уязвимом положении. Также подать заявки смогут внутренне перемещенные лица, которые не получали такую помощь в течение 2026 года. Обратиться за оформлением гранта могут ВПЛ, отвечающие следующим условиям:

имеют желание восстановить и развить сельское хозяйство;

используют земли площадью от 0,05 га до 1 га (в собственности/аренде);

не планируют переезжать в ближайшие шесть месяцев и относятся к уязвимым группам населения.

Важно наличие одного из следующих критериев уязвимости:

многодетные семьи, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей; Граждане с группой инвалидности; Люди, страдающие тяжелым заболеванием; Одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей/недееспособных лиц; Беременные женщины/семьи с детьми до трех лет; Пожилые люди в возрасте от 60 лет; Безработные лица старше 50 лет (без регулярного дохода).

Как подать заявку на выплаты и список документов

Граждане, желающие принять участие в программе представительства «Каритас Украины» по предоставлению аграрных грантов на ведение сельского хозяйства, могут обратиться с соответствующим запросом.

Для регистрации необходимо подготовить следующие документы:

паспорт/ID-карта (или через приложение «Дія»);

идентификационный код;

справку о статусе ВПЛ;

документы, подтверждающие уязвимость;

банковский счет с кодом IBAN;

документы, подтверждающие право пользования землей;

справка о доходах ОК-5, ОК-7 (можно получить в приложении «Дія»).

Подробную информацию о возможности оформления гранта можно уточнить по номеру горячей линии (пн–пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

По программе предусмотрены определенные ограничения: граждане не смогут получить помощь, если:

сумма дохода превышает 8 422 грн на одного человека;

они получали аналогичную помощь от других организаций в течение последних девяти месяцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому доступна денежная помощь от Австрии. Речь идет о возможности получить финансовые гранты на профессиональное обучение, переквалификацию или открытие собственного дела. Такая программа доступна для социально уязвимых семей, проживающих в Кропивницком. В ее рамках будет предоставлено от 24 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Полтавской области благотворительный фонд "Каритас Украины" принимает заявки на финансовую поддержку на предстоящую зиму. Предусматривается выплата средств на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также деньги будут выделены на приобретение твёрдого топлива. Принять участие в программе могут уязвимые категории из числа переселенцев.