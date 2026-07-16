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Главная Финансы Деньги от УВКБ ООН: где ВПЛ могут подать заявки на выплаты

Деньги от УВКБ ООН: где ВПЛ могут подать заявки на выплаты

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Дата публикации 16 июля 2026 13:00
Выплаты от УВКБ ООН: кто из ВПЛ может оформить денежную помощь от 11 000 грн
Пожилые люди с документами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года программа финансовой помощи Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) стала доступна еще в одной западной области. Принять в ней участие могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, вернувшиеся домой.

О том, кто и как может получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому и где доступна денежная помощь от УВКБ ООН

По информации организации, регистрация на денежную помощь в размере 10 800 и 12 300 грн от УВКБ ООН стала возможна в ряде населенных пунктов Львовской области. В частности, 16 июля 2026 года подать заявки на участие в программе могут жители Стрыйской и Яворовской громад. Речь идет о гражданах, которые вынужденно покинули свои дома в опасных районах и прибыли в этот регион.

Семьи могут обратиться в пункты сбора данных, если среди них есть:

  1. ВПЛ (за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации.
  2. Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны.
  3. Беженцы, вернувшиеся из-за границы домой после вынужденного переезда, а также переселенцы, вернувшиеся на прежний адрес после выезда в другие регионы. Условие: возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Основными критериями отбора для 2-й и 3-й категорий являются:

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  • совокупный доход не превышает 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;
  • факт близости к линии фронта, учитываются условия проживания, состав семьи и наличие уязвимости.

Где и как можно подать заявку и документы

Как отмечается, сбор данных для выплаты денежной помощи от УВКБ ООН будут проводить специалисты БФ "Право на защиту".

В частности, прием по живой очереди и по предварительной записи будет проходить 16 июля до 14:00 в городе Стрый по следующему адресу: ул. Небесной Сотни, 1 (ККЦ).

В городе Яворов обратиться за оформлением помощи можно до 15:00 16 июля по адресу: ул. Шашкевича, 1 А (Дом Воина ККЦ). Прием также будет проходить по живой очереди и по предварительной записи.

Необходимо иметь при себе следующие документы (оригиналы):

  • паспорт гражданина;
  • налоговый номер;
  • справка ВПЛ/другое подтверждение перемещения;
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковская карта главы домохозяйства (IBAN).
  • документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Важно также, чтобы все члены семьи присутствовали в пункте сбора данных, а для маломобильных лиц и детей до трех лет необходимо иметь оригиналы документов и медицинскую справку.

Окончательное решение о выплатах примут специалисты фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем требованиям программы.

"Важно. Вы можете обратиться за консультацией по поводу регистрации, даже если получали помощь от других международных организаций, но с момента получения прошло более 3 месяцев", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле в Черниговской области можно получить выплаты от Каритас. Обратиться за оформлением помощи смогут переселенцы, временно прибывшие в этот регион из-за угрозы жизни. В рамках программы эвакуированным гражданам предоставят выплату в размере 12 300 грн на одного человека. Речь идет о единовременной помощи.

Еще Новини.LIVE писали, как присоединиться к программе ERC в Харьковской области. Для этого граждане должны заполнить специальную форму до 19 июля включительно. В частности, для кролиководства, козоводства, прочего животноводства, а также пчеловодства выделят по 29 000 грн, для птицеводства (производство яиц, мяса) — 30 000 грн, а для тепличного хозяйства — 42 000 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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