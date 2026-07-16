Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь от Каритас: где идет сбор заявок от ВПЛ на 12 000 грн

Помощь от Каритас: где идет сбор заявок от ВПЛ на 12 000 грн

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 11:00
Выплаты в 12 000 грн: где и кому из ВПЛ доступна помощь от Каритас
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" окажет денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) еще в одном регионе. В частности, обратиться за выплатами смогут те, кто недавно покинул свои дома из-за угроз на фоне войны.

О том, кому предусмотрена помощь, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Кто и где еще сможет получить выплаты от Каритас в июле

По информации организаторов, обратиться за оформлением финансовой помощи смогут жители Черниговской области, куда они временно переехали из-за угрозы жизни и здоровью.

В частности, денежная помощь для пострадавших от войны будет доступна в Корюковской громаде.

"Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Каритас Чернигов" реализует проект "Многосекторальная помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Местное отделение фонда принимает заявки на предоставление финансовой поддержки гражданам, прибывшим в этот регион за последние полтора месяца.

По условиям программы, эвакуированным семьям будет предоставлена денежная помощь на каждого человека. Однако выплаты не будут доступны тем, кто ранее получал подобную поддержку от других благотворительных фондов и организаций.

Переселенцев приглашают принять участие в программе при условии соблюдения следующих требований:

  1. Домохозяйство было эвакуировано (принудительно/самостоятельно) из-за боевых действий, атак, официальных решений властей об эвакуации (в течение последних 45 дней).
  2. Наличие официальной справки о статусе внутреннего переселенца (выданной не позднее 45 дней назад) или другого подтверждения факта переезда.

Куда обращаться и размер денежной помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия и желают принять участие в программе от БФ "Каритас Чернигов" в Корюковской громаде, могут обратиться по следующим контактам:

  • горячая линия: 050-443-00-83;
  • дополнительный номер: 050-61-42-045.

Согласно правилам программы, эвакуированным предусмотрено предоставление суммы в размере 12 300 грн на одного человека. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на три месяца базовых потребностей.

Важно, что помощь будет предоставлена по определенным критериям, и если заявитель не получал денежную помощь от других организаций в течение последних шести месяцев (в частности, 10 800 грн на члена домохозяйства).

Кроме того, факт подачи заявки не гарантирует получение выплаты. В случае приглашения на оформление помощи — необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 19 июля украинцы могут подать заявку на регистрацию в программе помощи от ERC. Выплаты доступны уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны. По условиям программы, размер помощи будет начинаться с 29 000 грн. В частности, выплаты будут доступны гражданам с инвалидностью I–II группы и пенсионерам.

Еще Новини.LIVE писали, что летом ADRA Ukraine будет работать в Николаевской области. В частности, в городе Очаков организаторы будут проводить выдачу продуктовых наборов. Кроме того, планируется провести сбор средств для начисления разовой денежной помощи в размере 900 грн. Программа реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой. Обратиться за поддержкой можно до 21 июля.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации