Выплаты в 12 000 грн: где и кому из ВПЛ доступна помощь от Каритас

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" окажет денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) еще в одном регионе. В частности, обратиться за выплатами смогут те, кто недавно покинул свои дома из-за угроз на фоне войны.

О том, кому предусмотрена помощь, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Кто и где еще сможет получить выплаты от Каритас в июле

По информации организаторов, обратиться за оформлением финансовой помощи смогут жители Черниговской области, куда они временно переехали из-за угрозы жизни и здоровью.

В частности, денежная помощь для пострадавших от войны будет доступна в Корюковской громаде.

"Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Каритас Чернигов" реализует проект "Многосекторальная помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки", — говорится в сообщении.

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По условиям программы, эвакуированным семьям будет предоставлена денежная помощь на каждого человека. Однако выплаты не будут доступны тем, кто ранее получал подобную поддержку от других благотворительных фондов и организаций.

Переселенцев приглашают принять участие в программе при условии соблюдения следующих требований:

Домохозяйство было эвакуировано (принудительно/самостоятельно) из-за боевых действий, атак, официальных решений властей об эвакуации (в течение последних 45 дней). Наличие официальной справки о статусе внутреннего переселенца (выданной не позднее 45 дней назад) или другого подтверждения факта переезда.

Куда обращаться и размер денежной помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия и желают принять участие в программе от БФ "Каритас Чернигов" в Корюковской громаде, могут обратиться по следующим контактам:

горячая линия: 050-443-00-83;

дополнительный номер: 050-61-42-045.

Согласно правилам программы, эвакуированным предусмотрено предоставление суммы в размере 12 300 грн на одного человека. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на три месяца базовых потребностей.

Важно, что помощь будет предоставлена по определенным критериям, и если заявитель не получал денежную помощь от других организаций в течение последних шести месяцев (в частности, 10 800 грн на члена домохозяйства).

Кроме того, факт подачи заявки не гарантирует получение выплаты. В случае приглашения на оформление помощи — необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 19 июля украинцы могут подать заявку на регистрацию в программе помощи от ERC. Выплаты доступны уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны. По условиям программы, размер помощи будет начинаться с 29 000 грн. В частности, выплаты будут доступны гражданам с инвалидностью I–II группы и пенсионерам.

Еще Новини.LIVE писали, что летом ADRA Ukraine будет работать в Николаевской области. В частности, в городе Очаков организаторы будут проводить выдачу продуктовых наборов. Кроме того, планируется провести сбор средств для начисления разовой денежной помощи в размере 900 грн. Программа реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой. Обратиться за поддержкой можно до 21 июля.