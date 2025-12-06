ПФУ проверяет социальные выплаты — кого могут лишить помощи

Помощь на ребенка — кого и почему заставят вернуть выплаты
Получателям льгот или социальных пособий в Украине придется вернуть выплаченные деньги государству, если они не известят органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или социальной защиты об изменении своего имущественного положения или если исчезли основания для выплат пособий. В таком случае выплаты будут считаться излишне полученными.
В Главном управлении ПФУ в Луганской области рассказали об этом подробнее.
Когда прекращается выплата пособия на детей
Такой вид государственной помощи не будут начислять, если:
- получателя помощи лишили родительских прав;
- получатель не создал полноценные условия для содержания и воспитания ребенка, а деньги были потрачены не по целевому назначению;
- у получателя выплат отобрали ребенка (но не лишили родительских прав);
- государство установило над ребенком полное содержание;
- ребенка зачислили на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в заведении);
- получатель помощи оказался за решеткой после судебного решения;
- семья потеряла статус многодетной;
- от получателя помощи поступило заявление о прекращении выплаты;
- ребенок умер;
- умер получатель денежной поддержки.
Если многодетная семья решит скрыть сведения или предоставит неверные данные, которые повлияют на право получить помощь, из-за чего средства выплатят излишне, уполномоченный орган:
определит сумму, которую нужно вернуть и установит сроки возврата, учитывая материальное состояние многодетной семьи;
сообщит получателю помощи о сумме, которую он должен вернуть и в какие сроки.
Деньги государству получатель может вернуть самостоятельно. Также сумму могут вычитать из следующих выплат помощи, но размер списания не будет превышать 20% от ежемесячной суммы назначенной помощи.
Также средства с получателя могут взыскать принудительно — по решению суда, если он откажется возвращать их добровольно.
