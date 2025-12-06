Видео
Помощь на ребенка — кого и почему заставят вернуть выплаты

Помощь на ребенка — кого и почему заставят вернуть выплаты

Дата публикации 6 декабря 2025 06:30
ПФУ проверяет социальные выплаты — кого могут лишить помощи
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Получателям льгот или социальных пособий в Украине придется вернуть выплаченные деньги государству, если они не известят органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или социальной защиты об изменении своего имущественного положения или если исчезли основания для выплат пособий. В таком случае выплаты будут считаться излишне полученными.

В Главном управлении ПФУ в Луганской области рассказали об этом подробнее.

Когда прекращается выплата пособия на детей

Такой вид государственной помощи не будут начислять, если:

  • получателя помощи лишили родительских прав;
  • получатель не создал полноценные условия для содержания и воспитания ребенка, а деньги были потрачены не по целевому назначению;
  • у получателя выплат отобрали ребенка (но не лишили родительских прав);
  • государство установило над ребенком полное содержание;
  • ребенка зачислили на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в заведении);
  • получатель помощи оказался за решеткой после судебного решения;
  • семья потеряла статус многодетной;
  • от получателя помощи поступило заявление о прекращении выплаты;
  • ребенок умер;
  • умер получатель денежной поддержки.

Если многодетная семья решит скрыть сведения или предоставит неверные данные, которые повлияют на право получить помощь, из-за чего средства выплатят излишне, уполномоченный орган:

определит сумму, которую нужно вернуть и установит сроки возврата, учитывая материальное состояние многодетной семьи;

сообщит получателю помощи о сумме, которую он должен вернуть и в какие сроки.

Деньги государству получатель может вернуть самостоятельно. Также сумму могут вычитать из следующих выплат помощи, но размер списания не будет превышать 20% от ежемесячной суммы назначенной помощи.

Также средства с получателя могут взыскать принудительно — по решению суда, если он откажется возвращать их добровольно.

Ранее стало известно, что украинцы могут регистрироваться в программе финпомощи BLOOM. Ожидается, что людям будут выплачивать до 5 тыс. долларов на бизнес. Также мы рассказывали, что в конце года для жителей сумм откроется регистрация на выплаты от УВКБ ООН. Помощь будут предоставлять на трехмесячный период.

выплаты деньги проверки социальная помощь Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
