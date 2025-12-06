ПФУ проверяет социальные выплаты — кого могут лишить помощи

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Получателям льгот или социальных пособий в Украине придется вернуть выплаченные деньги государству, если они не известят органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или социальной защиты об изменении своего имущественного положения или если исчезли основания для выплат пособий. В таком случае выплаты будут считаться излишне полученными.

В Главном управлении ПФУ в Луганской области рассказали об этом подробнее.

Когда прекращается выплата пособия на детей

Такой вид государственной помощи не будут начислять, если:

получателя помощи лишили родительских прав;

получатель не создал полноценные условия для содержания и воспитания ребенка, а деньги были потрачены не по целевому назначению;

у получателя выплат отобрали ребенка (но не лишили родительских прав);

государство установило над ребенком полное содержание;

ребенка зачислили на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в заведении);

получатель помощи оказался за решеткой после судебного решения;

семья потеряла статус многодетной;

от получателя помощи поступило заявление о прекращении выплаты;

ребенок умер;

умер получатель денежной поддержки.

Если многодетная семья решит скрыть сведения или предоставит неверные данные, которые повлияют на право получить помощь, из-за чего средства выплатят излишне, уполномоченный орган:

определит сумму, которую нужно вернуть и установит сроки возврата, учитывая материальное состояние многодетной семьи;

сообщит получателю помощи о сумме, которую он должен вернуть и в какие сроки.

Деньги государству получатель может вернуть самостоятельно. Также сумму могут вычитать из следующих выплат помощи, но размер списания не будет превышать 20% от ежемесячной суммы назначенной помощи.

Также средства с получателя могут взыскать принудительно — по решению суда, если он откажется возвращать их добровольно.

