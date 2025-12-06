ПФУ перевіряє соціальні виплати — кого можуть позбавити допомоги

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Отримувачам пільг чи соціальних допомог в Україні доведеться повернути виплачені гроші державі, якщо вони не сповістять органи Пенсійного фонду України (ПФУ) чи соціального захисту про зміну свого майнового стану або якщо зникли підстави для виплат допомог. У такому разі виплати вважатимуться надміру отриманими.

У Головному управлінні ПФУ у Луганській області розповіли про це детальніше.

Коли припиняється виплата допомоги на дітей

Такий вид державної допомоги не нараховуватимуть, якщо:

отримувача допомоги позбавили батьківських прав;

отримувач не створив повноцінні умови для утримання та виховання дитини, а гроші були витрачені не за цільовим призначенням;

в отримувача виплат відібрали дитини (але не позбавили батьківських прав);

держава встановила над дитиною повне утримання;

дитину зарахували на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);

отримувач допомоги опинився за гратами після судового рішення;

сім'я втратила статус багатодітної;

від отримувача допомоги надійшла заява щодо припинення виплати;

дитина померла;

помер отримувач грошової підтримки.

Якщо багатодітна сім’я вирішить приховати відомості або надасть невірні дані, які вплинуть на право отримати допомогу, через що кошти виплатять надміру, уповноважений орган:

визначить суму, яку потрібно повернути та встановить строки повернення, враховуючи матеріальний стан багатодітної сім’ї;

повідомить отримувачу допомоги про суму, яку він має повернути та у які строки.

Гроші державі отримувач може повернути самостійно. Також суму можуть вираховувати з наступних виплат допомоги, але розмір списань не перевищуватиме 20% від щомісячної суми призначеної допомоги.

Також кошти з отримувача можуть стягнути примусово — за рішенням суду, якщо він відмовиться повертати їх добровільно.

Раніше стало відомо, що українці можуть реєструватися у програмі фіндопомоги BLOOM. Очікується, що людям виплачуватимуть до 5 тис. доларів на бізнес. Також ми розповідали, що наприкінці року для жителів сум відкриється реєстрація на виплати від УВКБ ООН. Допомогу надаватимуть на тримісячний період.