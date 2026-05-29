Деньги на погребение пенсионера: сколько заплатит государство

Человек стоит на кладбище, денежные купюры. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине после смерти пенсионера родственники или лица, которые занимаются организацией погребения, могут получить компенсацию от государства. Сумма выплат зависит от того, какую пенсию получал умерший.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины в Херсонской области.

В отдельных случаях сумма может превышать 16 тысяч гривен. Обратиться за помощью можно даже через длительное время после погребения.

Как определяют размер помощи

Для гражданских пенсионеров, которые получали выплаты согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", помощь на погребение выплатят в размере:

двух месячных пенсий, которые получал умерший.

То есть родственникам или лицу, которое организовало погребение, выплачивают сумму, которую пенсионер получал за два месяца.

Если же человек получал военную пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", помощь составляет:

три месячные пенсии умершего;

но не менее чем пятикратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

На сегодняшний день гарантированный минимум такой выплаты составляет 16 640 гривен.

Когда могут отказать в выплате

Выплату не назначат, если:

пенсионер находился на полном государственном содержании;

погребение проводилось за счет государственного учреждения или бюджета.

Это, например, может может может касаться отдельных интернатов, медицинских или социальных учреждений.

Какие документы нужны

Для получения помощи нужно предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

заявление о выплате пособия;

свидетельство о смерти;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти;

реквизиты банковского счета.

Если пенсионер умер за границей

В таком случае заявитель должен предоставить:

свидетельство о смерти или другой официальный документ, выданный иностранным государством;

документ должен быть легализован согласно требованиям законодательства.

Есть ли ограничения по времени

Важно знать, что закон не устанавливает никакого конечного срока, чтобы обратиться за помощью на погребение.

Это означает, что подать документы можно даже через длительное время после того, как пенсионер умер.

Как подать заявление

Для оформления помощи нужно лично обращаться в любое отделение Пенсионного фонда Украины. Место прописки умершего пенсионера значения не имеет.

