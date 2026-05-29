Гроші на поховання пенсіонера: скільки заплатить держава

Людина стоїть на кладовищі, грошові купюри. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні після смерті пенсіонера родичі або особи, які займаються організацією поховання, можуть отримати компенсацію від держави. Сума виплат залежить від того, яку пенсію отримував померлий.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України у Херсонській області.

В окремих випадках сума може перевищувати 16 тисяч гривень. Звернутись по допомогу можна навіть через тривалий час після поховання.

Як визначають розмір допомоги

Для цивільних пенсіонерів, які отримували виплати згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", допомогу на поховання виплатять у розмірі:

двох місячних пенсій, які отримував померлий.

Тобто родичам або особі, яка організувала поховання, виплачують суму, яку пенсіонер отримував за два місяці.

Читайте також:

Якщо ж людина отримувала військову пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", допомога становить:

три місячні пенсії померлого;

але не менше ніж п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

На сьогоднішній день гарантований мінімум такої виплати становить 16 640 гривень.

Коли можуть відмовити у виплаті

Виплату не призначать, якщо:

пенсіонер перебував на повному державному утриманні;

поховання проводилось коштом державної установи або бюджету.

Це, наприклад, може може стосуватися окремих інтернатів, медичних або соціальних закладів.

Які документи потрібні

Для отримання допомоги потрібно надати до Пенсійного фонду наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заява про виплату допомоги;

свідоцтво про смерть;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідка про смерть;

реквізити банківського рахунку.

Якщо пенсіонер помер за кордоном

У такому випадку заявник має надати:

свідоцтво про смерть або інший офіційний документ, виданий іноземною державою;

документ має бути легалізований згідно з вимогами законодавства.

Чи є обмеження за часом

Важливо знати, що закон не встановлює жодного кінцевого терміну, щоб звернутися за допомогою на поховання.

Це означає, що подати документи можна навіть через тривалий час після того, як пенсіонер помер.

Як подати заяву

Для оформлення допомоги потрібно особисто звертатися до будь-якого відділення Пенсійного фонду України. Місце прописки померлого пенсіонера значення не має.

Раніше Новини.LIVE розповідали про зміни для власників пенсійних карт у ПриватБанку. Для пенсіонерів у червні передбачені знижки на частину переказів, зняття готівки та оплату комуналки у додатку. Пільги на міжнародні перекази скасовуються.

Також Новини.LIVE писали, якою буде пенсія для тих, хто має 25 років стажу. Чим менший страховий стаж, тим пізніше настане можливість вийти на відпочинок. Розмір пенсії визначають за особливою формулою розрахунку.