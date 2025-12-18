Видео
Главная Финансы Помощь на коммуналку — как получить родне, если льготник умер

Помощь на коммуналку — как получить родне, если льготник умер

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 06:10
Коммунальные льготы — перейдут ли родственникам после смерти льготника
Купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE

В Украине ряд категорий граждан получают от государства различные льготы и субсидии. Если получатель льгот умирает, то право на дополучение денег имеют его родственники.

Об этом заявили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области.

Читайте также:

Как дополучить льготы в случае смерти льготника

По информации Пенсионного фонда, помощь, которую льготнику не выплатили в связи со смертью, могут перечислить членам семьи умершего. Это произойдет при двух условиях:

  • если льготы получателю предоставляли наличными;
  • члены его семьи тоже имеют право на льготы.

Чтобы получить выплату, надо обращаться обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. С собой нужно иметь:

  • заявление о предоставлении выплаты;
  • свидетельство о смерти;
  • паспорт гражданина Украины;
  • справку с реквизитами счета, открытом в банковском учреждении.

Важно, что выплата предоставляется после письменного обращения, которое нужно успеть подать до окончания бюджетного периода.

О чем еще стоит знать

Напомним, что для украинок, которые работали в сельских районах в сферах образования, медицины или культуры, предусмотрена полная компенсация на коммунальные услуги. Если объяснить простыми словами — им вернут деньги за свет, газ, воду, твердое и жидкое печное бытовое топливо и сжиженный газ. Если пенсионерки работали в других отраслях или проживают в городах, доступна субсидия.

Недавно мы писали, что в Киеве льготы на проезд в общественном транспорте расширят на жителей других городов. Речь идет о тех, у кого нет "карточки киевлянина". Узнавайте также, кто может со скидкой покупать билеты на Укрзализныцю.

коммунальные услуги субсидии пенсионеры льготы Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
