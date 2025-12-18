Комунальні пільги — чи перейдуть родичам після смерті пільговика

Допомога на комуналку — чи отримають родичі, якщо пільговик помер
В Україні низка категорій громадян отримують від держави різні пільги та субсидії. Якщо отримувач пільг помирає, то право на доотримання грошей мають його родичі.
Про це заявили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Одеській області.
Як доотримати пільги у разі смерті пільговика
За інформацією Пенсійного фонду, допомогу, яку пільговику не виплатили у зв'язку зі смертю, можуть перерахувати членам сім'ї померлого. Це відбудеться за двох умов:
- пільги отримувачу надавали готівкою;
- члени його сім'ї теж мають право на пільги.
Щоб отримати виплату, треба звертатися звернутися у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати:
- заяву надання виплати;
- свідоцтво про смерть;
- паспорт громадянина України;
- довідку з реквізитами рахунку, відкритому в банківській установі.
Важливо, що виплата надається після письмового звернення, яке потрібно встигнути подати до закінчення бюджетного періоду.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, що для українок, які працювали у сільських районах у сферах освіти, медицини чи культури, передбачена повна компенсація на комунальні послуги. Якщо пояснити простими словами — їм повернуть гроші за світло, газ, воду, тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений газ. Якщо пенсіонерки працювали в інших галузях або проживають у містах, доступна субсидія.
