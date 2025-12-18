Відео
Головна Фінанси Допомога на комуналку — чи отримають родичі, якщо пільговик помер

Допомога на комуналку — чи отримають родичі, якщо пільговик помер

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 06:10
Комунальні пільги — чи перейдуть родичам після смерті пільговика
Купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE

В Україні низка категорій громадян отримують від держави різні пільги та субсидії. Якщо отримувач пільг помирає, то право на доотримання грошей мають його родичі. 

Про це заявили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Одеській області. 

Читайте також:

Як доотримати пільги у разі смерті пільговика

За інформацією Пенсійного фонду, допомогу, яку пільговику не виплатили у зв'язку зі смертю, можуть перерахувати членам сім'ї померлого. Це відбудеться за двох умов:

  • пільги отримувачу надавали готівкою;
  • члени його сім'ї теж мають право на пільги.

Щоб отримати виплату, треба звертатися звернутися у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати:

  • заяву надання виплати;
  • свідоцтво про смерть;
  • паспорт громадянина України;
  • довідку з реквізитами рахунку, відкритому в банківській установі.

Важливо, що виплата надається після письмового звернення, яке потрібно встигнути подати до закінчення бюджетного періоду.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що для українок, які працювали у сільських районах у сферах освіти, медицини чи культури, передбачена повна компенсація на комунальні послуги. Якщо пояснити простими словами — їм повернуть гроші за світло, газ, воду, тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений газ. Якщо пенсіонерки працювали в інших галузях або проживають у містах, доступна субсидія. 

Нещодавно ми писали, що у Києві пільги на проїзд у громадському транспорті розширять на жителів інших міст. Йдеться про тих, в кого немає "картки киянина". Дізнавайтесь також, хто може зі знижкою купувати квитки на Укрзалізницю

комунальні послуги субсидії пенсіонери пільги Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
