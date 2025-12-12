Льготы в Украине 2025 — можно ли оформить по месту фактического проживания

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2025 году гражданам продолжают предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поскольку из-за полномасштабной войны в стране резко увеличилось количество переселенцев, привилегии предоставляют и по месту фактического проживания.

Соответствующая норма есть в Положении о Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Реклама

Читайте также:

Льготы на коммуналку по фактическому месту жительства

В этом Реестре есть все граждане с правами на получение льгот. Именно данные из этого Реестра являются основанием для органов социальной защиты предоставлять скидки, например, на коммунальные услуги, конкретным гражданам.

Но для многих льготников важно, что получать такие скидки можно и по фактическому месту жительства — например, если они вынуждены были выехать из родного населенного пункта или снимают жилье в другом месте.

Как оформить льготы по фактическому адресу

Чтобы оформить льготу по фактическому адресу, надо предоставить документ, подтверждающий проживание по этому адресу. Как ранее объясняли в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), это:

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

договор аренды жилья;

другой официальный документ, подтверждающий проживание.

Если такие документы отсутствуют, то можно попробовать оформить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Его составлением занимается уполномоченное должностное лицо исполнительного органа местного совета соответствующей территориальной общины.

То есть, у льготников есть право на государственную поддержку даже тогда, если их фактическое проживание не совпадает с местом регистрации. Однако получить льготу можно, если документально подтвердить такое проживание.

Ранее мы рассказывали, сколько людей в Украине пользуются льготами на коммуналку. Этот вид поддержки со стороны государства остается крайне важным для многих граждан. Узнавайте также, на каких условиях в Украине назначают жилищные субсидии с 2025 года.