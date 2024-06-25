Помощь ВПЛ — что ждет за ошибочно начисленные деньги

Ошибочно начисленные выплаты — что важно знать переселенцам
В 2024 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжают получать государственную помощь на проживание. Известно, необходимо ли возвращать неправомерно начисленные средства, учитывая жесткие критерии их предоставления.
Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
Утрата права на выплаты
Как известно, с 1 марта правительство решило существенно усилить требования к предоставлению соответствующей помощи переселенцам. Речь идет о таких суммах:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;
- для других лиц — 2 тыс. гривен.
В 2024 году помощь не оказывают семьям, впервые обратившимся за назначением выплат, однако на протяжении последних трех месяцев осуществившим:
- покупку безналичной или наличной иностранной валюты (банковские металлы) на сумму от 100 тыс. грн (кроме благотворительных целей, реабилитации, протезирования, социальных или образовательных услуг);
- приобретение имущества на сумму более 100 тыс. грн;
- есть депозит более чем на 100 тыс. грн.
Если вышеуказанное совершил один член семьи, то право на выплаты лишается вся семья.
Возврат ошибочно начисленных денег
В то же время, если государство продлило или назначило выплаты переселенцу, однако впоследствии оказалось, что он не отвечает критериям, то в таком случае ожидает:
- отмена предоставления денежной помощи на проживание;
- требование вернуть выплаченные деньги государству.
Гражданин должен в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, влияющих на право получения помощи, сообщить об этом:
- орган соцзащиты населения;
- уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- центр предоставления административных услуг.
"Если ВПЛ своевременно не сообщил об изменениях в имущественном положении и произошли начисления, то требования соцзащиты о возврате выплаченных средств правомерны. Это предусмотрено пунктом 29 Порядка", — сообщает издание.
Орган соцзащиты населения с момента выявления факта излишне выплаченной помощи определяет объем неправомерно перечисленных средств и должен в течение 30 рабочих дней сообщить об этом гражданину любым способом.
При этом в случае невозврата ошибочно начисленных выплат добровольно переселенцем в установленные сроки, орган соцзащиты населения имеет право поднять вопрос о взыскании средств через суд.
Что еще стоит знать
Напомним, в этом году в госбюджете на финансирование соцвыплат заложено 136,5 млрд гривен для почти 5 млн получателей. В частности известно, что будет с выплатами для внутренних переселенцев.
Ранее мы писали, что в 2024 году внутренние переселенцы смогут оформить новый вид государственной помощи — субсидию на аренду дома. Многие смогут воспользоваться новой возможностью.
Читайте Новини.LIVE!