Помощь ВПЛ — что ждет за ошибочно начисленные деньги

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжают получать государственную помощь на проживание. Известно, необходимо ли возвращать неправомерно начисленные средства, учитывая жесткие критерии их предоставления.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Утрата права на выплаты

Как известно, с 1 марта правительство решило существенно усилить требования к предоставлению соответствующей помощи переселенцам. Речь идет о таких суммах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен.

В 2024 году помощь не оказывают семьям, впервые обратившимся за назначением выплат, однако на протяжении последних трех месяцев осуществившим:

покупку безналичной или наличной иностранной валюты (банковские металлы) на сумму от 100 тыс. грн (кроме благотворительных целей, реабилитации, протезирования, социальных или образовательных услуг);

приобретение имущества на сумму более 100 тыс. грн;

есть депозит более чем на 100 тыс. грн.

Если вышеуказанное совершил один член семьи, то право на выплаты лишается вся семья.

Возврат ошибочно начисленных денег

В то же время, если государство продлило или назначило выплаты переселенцу, однако впоследствии оказалось, что он не отвечает критериям, то в таком случае ожидает:

отмена предоставления денежной помощи на проживание;

требование вернуть выплаченные деньги государству.

Гражданин должен в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, влияющих на право получения помощи, сообщить об этом:

орган соцзащиты населения;

уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

центр предоставления административных услуг.

"Если ВПЛ своевременно не сообщил об изменениях в имущественном положении и произошли начисления, то требования соцзащиты о возврате выплаченных средств правомерны. Это предусмотрено пунктом 29 Порядка", — сообщает издание.

Орган соцзащиты населения с момента выявления факта излишне выплаченной помощи определяет объем неправомерно перечисленных средств и должен в течение 30 рабочих дней сообщить об этом гражданину любым способом.

При этом в случае невозврата ошибочно начисленных выплат добровольно переселенцем в установленные сроки, орган соцзащиты населения имеет право поднять вопрос о взыскании средств через суд.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом году в госбюджете на финансирование соцвыплат заложено 136,5 млрд гривен для почти 5 млн получателей. В частности известно, что будет с выплатами для внутренних переселенцев.

Ранее мы писали, что в 2024 году внутренние переселенцы смогут оформить новый вид государственной помощи — субсидию на аренду дома. Многие смогут воспользоваться новой возможностью.