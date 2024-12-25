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Польша меняет размер выплат украинцам — какова новая сумма

25 декабря 2024 18:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Денежная помощь украинцам в Польше – как поддерживают людей с инвалидностью
Девушка с ребенком на руках. Фото: УНІАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Польша вводит новую финансовую помощь для некоторых украинцев. Денежные выплаты в размере от 600 до 4 тыс. злотых начнут выплачивать уже в январе 2025 года.

Об этом говорится на платформе Spilno.

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Отмечается, что правительство страны расширило программу социальной поддержки для украинцев с инвалидностью с легальным статусом. Уже в январе 2025 года заработает обновленная система финансовой помощи с выплатами от 600 до 4 тыс. злотых (от 6 до 40 тыс. грн).

На помощь могут рассчитывать украинские граждане в возрасте от 18 до 25 лет, если они получили инвалидность во время обучения. Украинцы старше 18 лет с подтвержденным статусом инвалидности смогут получать ежемесячную пенсию в размере 1 588 злотых.

"Введена также программа Swiadczenie wspierające, согласно которой размер помощи зависит от оценки медико-социальной экспертной комиссии. Выплаты будут колебаться от 40% до 220% социальной пенсии в зависимости от уровня потребности в поддержке", — говорится в сообщении.

О чем еще следует знать

Соседняя страна также активно поддерживает семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. В Польше сейчас работает ряд программ, направленных на поддержку таких семей. Например:

  • ежемесячное пособие по уходу (Świadczenie pielęgnacyjne) в размере 2 458 злотых для опекунов, которым не удается полноценно работать, поскольку они ухаживают за ребенком. Программа действует для детей до 18 лет и до 25 лет, если возникла инвалидность во время учебы;
  • выплата 215,84 злотых для детей с инвалидностью и лиц старше 16 лет, а также специальная выплата по уходу (Specjalny zasiłek opiekuńczy) в размере 620 злотых.

Чтобы получать финансовую поддержку в Польше, украинцы с инвалидностью подают соответствующие заявления через электронные сервисы:

  • PEU ZUS;
  • правительственный портал;
  • электронный банкинг

Для регистрации в программе выплат требуются следующие документы:

  • PESEL UKR;
  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • документ, официально подтверждающий статус инвалидности, предоставлен польскими органами.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинским беженцам в Польше выплачивают по 7 тыс. злотых. Эти деньги люди могут потратить, например, на аренду жилья.

Также напомним, что в Украине ВПЛ и малообеспеченные семьи получат специальную финансовую помощь на зиму. Речь о выплате 6,5 тыс. грн.

Польша выплаты деньги инвалидность лицо с инвалидностью

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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