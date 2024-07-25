Доходы во время войны — новый опрос Разумкова свидетельствует о выживании украинцев

Украинцы на продуктовом рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на фоне намерений правительства существенно повысить налоги для наполнения бюджета появился опрос Центра Разумкова о доходах и расходах граждан во время войны. Большинство опрошенных заявили о выживательной приоритетности расходов.

Об этом говорится в материале ZN.UA, который ссылается на результаты опроса Центра Разумкова.

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Издание напоминает, что, по планам правительства, граждан ожидает повышение ставки военного сбора с 1,5% сразу до 5%, что значительно урежет доходы каждой из семей. Так, если сейчас работник получает 14,5 тыс. грн, а оклад равняется 18 тыс., то военный сбор в 1,5% составляет из этой суммы 270 гривен. В случае повышения до 5% — будет равна 900 гривен.

В то же время, как свидетельствует опрос по поводу материального положения граждан, половине из них стабильно хватает только на продукты питания и одежду. Так, в ответ на вопрос "Какое из утверждений наиболее точно соответствует финансовому состоянию вашей семьи?" 48% заявили "Хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать".

Около 32% сообщили, что "На еду хватает, но покупать одежду уже тяжело". В то же время 9% сказали, что: "Нам не хватает денег даже на еду".

Также 7,4% сообщили, что хватает на все, а экономии требуют только очень дорогие покупки. И только 1% доходы позволяют ни в чем себе не отказывать во время войны.

Графика. Источник: ZN.ua

Украинцы оценили по баллам приоритетность расходов, которая показала, что большинство доходов идет на продукты питания — 4,1 балла. На коммунальные услуги — 3,6 балла, на медицинские услуги и лекарства — 2,4 балла, на одежду и обувь — 2,2 балла, на транспорт и связь — по 2 балла, на предметы домашнего обихода — 1,9 балла, на питание вне дома, спиртное и табачные изделия, образование — по 1,2 балла. Последнее в списке приоритетов украинцев во время войны – отдых и развлечения (1,1 балла).

Графика. Источник: ZN.ua

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Также респонденты ответили на вопрос: "Каков среднемесячный уровень доходов вашей семьи?". На что 29,5% сказали, что до 8 тысяч гривен. Еще 36,3% сообщили, что 8 — 18 тыс. гривен. Также 16% заявили, что доход семьи составляет от 18 до 30 тысяч гривен. Только 5,4% ежемесячно получают более 30 тысяч гривен.

Графика. Источник: ZN.ua

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине ожидается уменьшение размера заработной платы граждан из-за намерений властей в несколько раз повысить ставку военного сбора. Такая инициатива предусматривающая внесение изменений в Налоговый кодекс прописана в новом законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.

Также писали, что Кабинет Министров принял решение вдвое повысить оклады работникам Государственной налоговой службы. В то же время правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу.