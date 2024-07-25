Доходи під час війни — нове опитування Разумкова свідчить про виживання українців

Українці на продуктовому ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на тлі намірів уряду суттєво підвищити податки для наповнення бюджету з'явилось опитування Центру Разумкова про доходи та витрати громадян під час війни. Більшість опитаних заявили про виживальницьку пріоритетність витрат.

Про це йдеться у матеріалі ZN.UA, що посилається на результати опитування Центру Разумкова.

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Видання нагадує, що за планами уряду, громадян чекає підвищення ставки військового збору з 1,5% одразу до 5%, що значно уріже доходи кожної з родин. Так, якщо зараз працівник отримує 14,5 тис. грн, а оклад дорівнює 18 тис., то військовий збір у 1,5% становить із цієї суми 270 гривень. У разі підвищення до 5% — дорівнюватиме 900 гривень.

Водночас, як свідчить опитування щодо матеріального становища громадян, половині з них стабільно вистачає тільки на продукти харчування та одяг. Так, у відповідь на запитання "Яке із тверджень найточніше відповідає фінансовому стану вашої сім'ї?" 48% заявили "Вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати".

Близько 32% повідомили, що "На їжу вистачає, але купувати одяг уже важко". Водночас, 9% сказали, що: "Нам не вистачає грошей навіть на їжу".

Також 7,4% повідомили, що вистачає на все, а економії вимагають тільки дуже дорогі покупки. І тільки 1% доходи дозволяють ні в чому собі не відмовляти під час війни.

Графіка. Джерело: ZN.ua

Українці оцінили за балами пріоритетність видатків, яка засвідчила, що більшість доходів йде на продукти харчування — 4,1 бала. На комунальні послуги — 3,6 бала, на медичні послуги та ліки — 2,4 бала, на одяг і взуття — 2,2 бала, на транспорт і зв'язок — по 2 бали, на предмети домашнього вжитку — 1,9 бала, на харчування поза домом, спиртне та тютюнові вироби, освіту — по 1,2 бала. Останнє у списку пріоритетів українців під час війни — відпочинок і розваги (1,1 бала).

Графіка. Джерело: ZN.ua

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Також респонденти відповіли на запитання: "Яким є середньомісячний рівень доходів вашої сім'ї?". На що 29,5% сказали, що до 8 тис. гривень. Ще 36,3% повідомили, що 8 — 18 тис. гривень. Також 16% заявили, що дохід родини становить від 18 до 30 тис. гривень. Тільки 5,4% щомісяця отримують понад 30 тис. гривень.

Графіка. Джерело: ZN.ua

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні очікується зменшення розміру заробітної плати громадян через наміри влади у кілька разів підвищити ставку військового збору. Така ініціатива, що передбачає внесення змін у Податковий кодекс, прописана у новому законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді.

Також писали, що Кабінет міністрів ухвалив рішення вдвічі підвищити оклади працівникам Державної податкової служби. Водночас уряд постановив скоротити граничну чисельність територіальних органів ДПС на 3291 штатну одиницю.