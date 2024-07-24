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Підвищення військового збору на 5% — які суми із зарплат стягнуть з українців

24 липня 2024 14:55
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати українців уріжуть — як зміняться суми через новий військовий збір
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні очікується зменшення розміру заробітної плати громадян через наміри влади у кілька разів підвищити ставку військового збору. Така ініціатива, що передбачає внесення змін у Податковий кодекс, прописана у новому законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді.

Про це розповіли у Міністерстві фінансів.

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Як зазначають у Мінфіні, за планами, підвищити військовий збір з 1,5 до 5%. За розрахунками, кожен громадянин із мінімальною зарплатою віддаватиме по 400 гривень до державного бюджету. Тобто на фінансування армії.

Кінцева сума вирахуваних коштів для ЗСУ залежатиме від рівня доходу громадян. За умови підвищення ставки військового збору можна буде придбати таке спорядження для військових:

  • за умови отримання доходу у 8 тис. грн (мінімальна зарплата) — 13 грн на день, 400 грн на місяць. На ці гроші можна купити тактичні рукавиці одному бійцю;
  • при нарахуванні доходу у 20 тис. грн (трохи вище середньої зарплати) — 33 грн на день, 1 тис. грн на місяць. Можна купити тактичні окуляри для військового;
  • за умови отримання доходу у 50 тис. грн. — 83 грн на день, 2,5 тис. на місяць. Можна купити тактичний рюкзак;
  • при нарахуванні доходу у 100 тис. грн — 167 грн на день, 5 тис грн за місяць. Можна придбати цілий комплект воєнної форми;
  • при нарахуванні доходу у 200 тис. грн – 333 грн на день, 10 тис. грн на місяць. Можна купити одну рацію.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, щодня на війну необхідно 5,6 млрд грн. Це щоденний військовий збір із 14 мільйонів мінімальних зарплат.

"Необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. При цьому можна розраховувати лише на власні ресурси, основними з яких є податки та внутрішні запозичення. Тому 1/4 із цієї суми пропонуємо закрити за рахунок перегляду військового збору з 1,5 до 5% для фізичних осіб... Кожна сплачена гривня податку важлива. Адже йде на купівлю життєво необхідних речей", — додали у відомстві.

 

військовий збір
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році двічі підвищилась мінімальна заробітна плата і зараз становить 8 тис. гривень. Очікується, що середня зарплата у різних секторах економіки продовжить зростати, а от наступного підвищення "мінімалки" доведеться чекати кілька років.

Також писали, що Кабінет міністрів 19 липня 2024 року ухвалив рішення вдвічі підвищити оклади працівникам Державної податкової служби. Водночас уряд постановив скоротити граничну чисельність територіальних органів ДПС на 3291 штатну одиницю.  

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