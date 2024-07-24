Мінімальна та середня заробітна плата — відомо, як і коли зміняться суми

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році двічі підвищилась мінімальна заробітна плата і зараз становить 8 тис. гривень. Очікується, що середня зарплата у різних секторах економіки продовжить зростати, а от наступного підвищення "мінімалки" доведеться чекати кілька років.

Про це розповіли представники уряду.

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Мінімальна зарплата у 2024 році

У 2023 році мінімальну зарплату не підвищували через воєнний стан, однак у 2024-му підвищили двічі. У січні цього року зросла з 6,7 тис. до 7,1 тис. гривень (42,6 грн за годину), а з квітня збільшилась на 900 гривень — до 8 тис. гривень (48 грн за годину). Такі зміни були закладені до держбюджету на 2024 рік.

При цьому 8 тис. гривень є "чистою" мінімальною зарплатою до оподаткування. Насправді громадяни у підсумку отримують менше.

Останні роки з мінімальної зарплати вираховують такі розміри податків та зборів:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18% (1,44 тис. гривень);

військовий збір (ВЗ) — 1,5% (120 гривень).

Тобто, з цієї суми після утримання ПДФО та ВЗ у сумі 1,56 тис. гривень. "на руки" працівникам виплатять тільки 6,44 тис. гривень.

Щодо наступного підвищення мінімальної зарплати, то на наступний рік зростання "мінімалки" не заплановане. Вона зросте вже у 2028 році, за планами уряду, погодженими з міжнародними партнерами. Хоч у Міністерстві фінансів планували раніше підвищити мінімальну виплату так:

з січня 2025 року — до 8,37 тис. гривень;

з січня 2026 року — 8,95 тис. гривень.

Розмір середньої зарплати у 2024 році

Водночас, середньомісячна заробітна плата під кінець цього року становитиме 21,8 тис. гривень, за очікуваннями Мінфіну. Зокрема, за підсумками першого кварталу середня зарплата в країні зросла на 22,5% проти показника минулого року, до 18,9 тис. гривень.

Найвища середня зарплата спостерігається в наступних секторах:

сфера інформації та телекомунікацій — 49,47 тис. гривень;

сфера фінансів та страхова діяльність — 39,116 тис. гривень;

галузь авіаційного транспорту — 34,699 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів 19 липня 2024 року ухвалив рішення вдвічі підвищити оклади працівникам Державної податкової служби. Водночас уряд постановив скоротити граничну чисельність територіальних органів ДПС на 3291 штатну одиницю.

Також писали, що Верховна Рада подбала про збільшення заробітних плат помічників народних депутатів. Відповідний фонд оплати праці суттєво зріс.