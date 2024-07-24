Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Мінімальна та середня зарплата в Україні — коли чекати підвищення arrow

Мінімальна та середня зарплата в Україні — коли чекати підвищення

24 липня 2024 09:37
Ксенія Симонова - Редактор
Мінімальна та середня заробітна плата — відомо, як і коли зміняться суми
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році двічі підвищилась мінімальна заробітна плата і зараз становить 8 тис. гривень. Очікується, що середня зарплата у різних секторах економіки продовжить зростати, а от наступного підвищення "мінімалки" доведеться чекати кілька років.

Про це розповіли представники уряду.

Читайте також:

Мінімальна зарплата у 2024 році

У 2023 році мінімальну зарплату не підвищували через воєнний стан, однак у 2024-му підвищили двічі. У січні цього року зросла з 6,7 тис. до 7,1 тис. гривень (42,6 грн за годину), а з квітня збільшилась на 900 гривень — до 8 тис. гривень (48 грн за годину). Такі зміни були закладені до держбюджету на 2024 рік. 

При цьому 8 тис. гривень є "чистою" мінімальною зарплатою до оподаткування. Насправді громадяни у підсумку отримують менше.

Останні роки з мінімальної зарплати вираховують такі розміри податків та зборів:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18% (1,44 тис. гривень);
  • військовий збір (ВЗ) — 1,5% (120 гривень).

Тобто, з цієї суми після утримання ПДФО та ВЗ у сумі 1,56 тис. гривень. "на руки" працівникам виплатять тільки 6,44 тис. гривень.

Щодо наступного підвищення мінімальної зарплати, то на наступний рік зростання "мінімалки" не заплановане. Вона зросте вже у 2028 році, за планами уряду, погодженими з міжнародними партнерами. Хоч у Міністерстві фінансів планували раніше підвищити мінімальну виплату так:

  • з січня 2025 року — до 8,37 тис. гривень;
  • з січня 2026 року — 8,95 тис. гривень.

Розмір середньої зарплати у 2024 році

Водночас, середньомісячна заробітна плата під кінець цього року становитиме 21,8 тис. гривень, за очікуваннями Мінфіну. Зокрема, за підсумками першого кварталу середня зарплата в країні зросла на 22,5% проти показника минулого року, до 18,9 тис. гривень.

Найвища середня зарплата спостерігається в наступних секторах:

  • сфера інформації та телекомунікацій — 49,47 тис. гривень;
  • сфера фінансів та страхова діяльність — 39,116 тис. гривень;
  • галузь авіаційного транспорту — 34,699 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів 19 липня 2024 року ухвалив рішення вдвічі підвищити оклади працівникам Державної податкової служби. Водночас уряд постановив скоротити граничну чисельність територіальних органів ДПС на 3291 штатну одиницю.

Також писали, що Верховна Рада подбала про збільшення заробітних плат помічників народних депутатів. Відповідний фонд оплати праці суттєво зріс.

держбюджет Мінфін зарплати гроші мінімальна зарплата уряд доходи ринок праці оплата

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу