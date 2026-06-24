Полицейским и спасателям повысили зарплаты: какими будут новые суммы

Полицейский, спасатель, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, ГСЧС Украины/Telegram, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине повысят зарплаты полицейским и спасателям. Обновленные выплаты они будут получать с 2027 года. К тому же государство расширило для них список соцгарантий.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно модернизации размера денежного обеспечения" подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

Как изменится денежное обеспечение

Как отмечается в документе, по новым правилам денежное обеспечение будет начисляться:

рядовому и начальствующему составу службы гражданской защиты (ГСЧС);

полицейским.

Закон устанавливает, что размер их денежного обеспечения с 1 января 2027 года не будет ниже 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. По состоянию на июнь 2026 года речь идет о сумме свыше 33 000 гривен.

Денежное обеспечение спасателей и полицейских будет состоять из:

должностного оклада;

оклада по специальному званию;

надбавки за выслугу лет;

премии;

других выплат, если их назначит правительство.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Какие еще изменения подготовило правительство

Полицейские, находящиеся на службе за рубежом, продолжат получать зарплату в гривне. Им также могут выплачивать денежное вознаграждение, но правила для таких начислений устанавливает правительство.

Кроме того, для полицейских, временно проходящих службу за рубежом, сохранят выплаты в гривне. Также они смогут получать вознаграждение в иностранной валюте по правилам, которые определит правительство.

Выплаты сохранены и для полицейских, находящихся в плену и интернированных в нейтральных государствах, или пропавших без вести при особых обстоятельствах. Семьи этих полицейских будут ежемесячно получать основное денежное обеспечение и другие доплаты, определенные Кабмином Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине инструкторы по вождению начали получать более высокую зарплату. В среднем они могут зарабатывать 47 500 гривен. Год назад их средняя зарплата составляла 40 000 гривен.

Также Новини.LIVE писали о минимальной зарплате в июле. Согласно законодательству, все без исключения работодатели должны выплачивать минимально гарантированное вознаграждение. Известно, состоится ли индексация зарплаты в следующем месяце.