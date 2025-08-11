Видео
Показатели за газ в Приват24 — о чем предупредили в Нафтогазе

Показатели за газ в Приват24 — о чем предупредили в Нафтогазе

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 13:35
Нафтогаз объяснил, почему не стоит подавать показания счетчика через Приват24 — детали
Девушка держит смартфон в руке. Фото: Unsplash

У клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" отсутствует возможность передавать показатели за потребленный газ через приложение Приват24. Этот способ передачи пока не является актуальным.

Об этом говорится под заметкой к одной из публикаций Нафтогаза на странице в социальной сети Facebook.

Подробнее о передаче показаний газового счетчика через Приват24

Так, к газовикам обратилась украинка, которая поинтересовалась, почему показатели газового счетчика, если их передавать через Приват24, не обрабатываются.

"Вопрос: почему показатели, переданные в Приват24, не принимаются, для чего их тогда вводить?" — написала пользователь в соцсети.

В Нафтогазе отреагировали на комментарий женщины. В компании, в частности, отметили, что сейчас данный способ для передачи показаний счетчика является неактуальным.

"Советуем передавать показания счетчика через наши онлайн-сервисы, одним из удобных для вас способов", — сообщили в компании.

Как передавать показатели

Клиенты Нафтогаза могут воспользоваться другими способами для передачи данных, например:

  • в личном кабинете на сайте my.gas.ua;
  • в чат-боте GASUA в Telegram;
  • в чат-боте Viber;
  • на сайте Нафтогаза, указав номер лицевого счета;
  • отправив сообщение на короткий номер 4647;

Также это можно сделать через контакт-центр Нафтогаза по номерам: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.

Напомним, некоторым украинцам могут начислить большие объемы потребленного природного газа. В Нафтогазе объяснили, по каким причинам это происходит.

Также мы рассказывали об услуге по техническому обслуживанию. Заплатить за нее в 2025 году должны украинцы, домовладения которых подключены к природному газу.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
