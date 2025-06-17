Задолженность в платежках за газ — Нафтогаз назвал причины

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, почему у некоторых клиентов может появляться задолженность в коммунальных платежках. Долги могут возникать в случае неправильных действий со стороны самих потребителей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Нафтогаза.

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Почему появляется задолженность в платежках за газ

По информации газоснабжающей компании, иногда потребители обращаются с жалобами относительно некорректных цифр и накопленной задолженности. Это может произойти из-за незнания или несоблюдения определенных правил.

В частности, отсутствие накопления долга зависит не только от правильности внесенных данных за использованное голубое топливо, но и от других распространенных ошибок.

Для того, чтобы обезопасить себя от начисления долга, важно придерживаться трех основных правил. Некорректные начисления грозят в случае:

1. Если человек внес неправильные реквизиты.

Из-за ошибок в платежных документах, в частности, если пропущен индивидуальный личный номер, средства не зачисляются на баланс, что приводит к искусственной задолженности. Такую ситуацию можно урегулировать, однако на это уйдет дополнительное время.

2. Если происходит нерегулярная передача данных.

Из-за нестабильной периодичности передачи показаний счетчика грозят проблемы с корректностью данных. Предоставление данных с 28 по 5 число каждого месяца поможет избежать начисления суммы к оплате на основе среднего потребления.

3. Если оплата за ресурс нестабильна.

В случае, если потребитель пропустил по тем или иным причинам оплату за природный газ до 25 числа текущего месяца, то закономерно, что в следующем месяце стоит ожидать сумму долга в счете.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как осуществлять оплату через сервисы во избежание долгов

Помня вышеперечисленные правила, граждане могут легко выполнить обязанность по уплате за потребленное топливо через специальные сервисы. А именно:

через личный кабинет my.gas.ua;

в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram;

через сайт без дополнительной регистрации.

В компании отметили, что своевременная оплата счетов является не только залогом бесперебойных поставок газа, но и финансовым комфортом, что позволит сохранить собственный бюджет.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза испытывают трудности с передачей показаний счетчика в случае замены старого. В компании дали советы, как действовать при таких обстоятельствах.

Также в Нафтогазе рассказали, как правильно читать данные в платежках. Благодаря этому потребители газа смогут самостоятельно контролировать начисления, долги и переплату по счетам.