Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Появление долгов в платежках — Нафтогаз дал объяснение

Появление долгов в платежках — Нафтогаз дал объяснение

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 08:50
Задолженность в платежках за газ — Нафтогаз назвал причины
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Почему появляется задолженность в платежках за газ Как осуществлять оплату через сервисы во избежание долгов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, почему у некоторых клиентов может появляться задолженность в коммунальных платежках. Долги могут возникать в случае неправильных действий со стороны самих потребителей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Нафтогаза.

Реклама
Читайте также:

Почему появляется задолженность в платежках за газ

По информации газоснабжающей компании, иногда потребители обращаются с жалобами относительно некорректных цифр и накопленной задолженности. Это может произойти из-за незнания или несоблюдения определенных правил.

В частности, отсутствие накопления долга зависит не только от правильности внесенных данных за использованное голубое топливо, но и от других распространенных ошибок.

Для того, чтобы обезопасить себя от начисления долга, важно придерживаться трех основных правил. Некорректные начисления грозят в случае:

  • 1. Если человек внес неправильные реквизиты.

Из-за ошибок в платежных документах, в частности, если пропущен индивидуальный личный номер, средства не зачисляются на баланс, что приводит к искусственной задолженности. Такую ситуацию можно урегулировать, однако на это уйдет дополнительное время.

  • 2. Если происходит нерегулярная передача данных.

Из-за нестабильной периодичности передачи показаний счетчика грозят проблемы с корректностью данных. Предоставление данных с 28 по 5 число каждого месяца поможет избежать начисления суммы к оплате на основе среднего потребления.

  • 3. Если оплата за ресурс нестабильна.

В случае, если потребитель пропустил по тем или иным причинам оплату за природный газ до 25 числа текущего месяца, то закономерно, что в следующем месяце стоит ожидать сумму долга в счете.

Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как осуществлять оплату через сервисы во избежание долгов

Помня вышеперечисленные правила, граждане могут легко выполнить обязанность по уплате за потребленное топливо через специальные сервисы. А именно:

  • через личный кабинет my.gas.ua;
  • в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram;
  • через сайт без дополнительной регистрации.

В компании отметили, что своевременная оплата счетов является не только залогом бесперебойных поставок газа, но и финансовым комфортом, что позволит сохранить собственный бюджет.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза испытывают трудности с передачей показаний счетчика в случае замены старого. В компании дали советы, как действовать при таких обстоятельствах.

Также в Нафтогазе рассказали, как правильно читать данные в платежках. Благодаря этому потребители газа смогут самостоятельно контролировать начисления, долги и переплату по счетам.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газоснабжение долги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации