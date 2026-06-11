Пенсія до 60 років: кому доступна та чому підходить не всім

Жінка похилого віку, вивіска Пенсійного фонду України. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Частина українців може завершити свій трудовий шлях достроково, не чекаючи 60 років. Така опція доступна для військових, чорнобильців, медиків, вчителів та працівників шкідливих виробництв. Але рання пенсія має не лише плюси, а й недоліки, на які потім вплинути буде неможливо.

Про умови дострокової пенсії розповідає Новини.LIVE з посиланням на Finance.ua.

Вийти на відпочинок раніше можуть:

працівники шкідливих і важких виробництв;

військовослужбовці та учасники бойових дій;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

педагоги та медики;

артисти окремих творчих професій;

батьки дітей з інвалідністю;

матері-героїні та деякі інші категорії громадян.

Для більшості з них це єдиний спосіб відмовитись від важких умов праці і зберегти здоров'я.

До того ж є можливість змінити професійну діяльність. Отримуючи пенсію, людина може спробувати себе в іншій сфері або знайти менш виснажливу роботу.

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Втім, рання пенсія має і зворотний бік. Основний недолік — скорочення виплат. Розмір пенсії напряму залежить від страхового стажу. Відповідно, у 50 чи 55 років людина встигає накопичити значно менше відпрацьованих років, ніж у 60. Через це сума щомісячних виплат зменшується приблизно на 20%.

Ще одне правило стосується працевлаштування. Якщо людина скористалася правом виходу за вислугу років, вона більше не зможе працювати за професією. Наприклад, вчитель не має права викладати навіть на неповну ставку — інакше виплату пенсії одразу припинять.

Отже, оформлення дострокої пенсії має сенс, якщо:

ваша професія пов'язана з високими фізичними навантаженнями або швидким професійним вигоранням;

ви плануєте змінити сферу діяльності;

маєте додаткові джерела доходу, зокрема бізнес чи заощадження;

стан здоров'я не дозволяє продовжувати роботу за фахом.

Як повідомляли Новини.LIVE, деякі пенсіонери можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти пенсій. Йдеться про працівників державних і комунальних закладів, які мають достатній страховий стаж і відповідають встановленим критеріям.

Також Новини.LIVE писали, що українці мають право на доплати до пенсії, але не всі з них нараховуються автоматично. Переважно це вікові надбавки — після 70, 75 і 80 років. Натомість інші виплати, наприклад доплата за догляд або за утримання родичів, оформлюються тільки після особистого звернення.