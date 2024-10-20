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Налог на пенсию в Украине — какие правила действуют для пенсионеров

20 октября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Нужно ли платить налог на пенсию в Украине — что известно
Пожилая женщина. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцы обязаны платить налоги с доходов, однако для пенсионеров существуют определенные исключения. Известно, что пенсии в Украине не подлежат налогообложению.

Об этом говорится на портале Государственной налоговой службы Украины.

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Нужно ли платить налог на пенсии

Эти изменения были введены в 2020 году в результате внесения поправок в Налоговый кодекс. Согласно нововведениям, пенсионеры получили льготы, освобождающие их от налогообложения на:

  • пенсии;
  • ежемесячное пожизненное содержание.

От каких налогов освобождены пенсионеры

Согласно информации Государственной налоговой службы, украинские пенсионеры, получающие пенсии по возрасту, освобождены от уплаты земельного налога. Это увольнение распространяется на земельные участки, не превышающие установленные лимиты:

  • до 0,01 га для строительства гаражей;
  • до 0,10 гектара для дачного строительства;
  • до 0,12 гектара для садоводства;
  • до 0,25 гектара для обслуживания дома в деревнях;
  • до 0,10 га для обслуживания дома в городах;
  • до 0,15 га для обслуживания дома в поселках городского типа;
  • до 2 га для ведения личного сельского хозяйства.

"Пенсионеры имеют право на льготу по уплате земельного налога, если они являются пенсионерами по возрасту. При этом физическое лицо для получения льготы по уплате земельного налога должно подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка заявление произвольной формы о предоставлении льготы и удостоверяющие ее документы право на льготу", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в 2025 году состоится два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Однако эти изменения станут возможны только после внесения соответствующих корректив в законодательство.

Мы также писали, что из более 10,34 млн пенсионеров в Украине получают выплаты выше 10 тыс. гривен на заслуженном отдыхе только 12,7%. Остальные граждане имеют значительно меньшие пенсии.

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