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Мінекономіки звільнило деякі люксові авто від оподаткування

5 лютого 2025 10:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
Податок на авто 2025 — список моделей, які обкладатимуться збором
Спорткари. Фото: Pexels
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міністерство економіки України опублікувало перелік автомобілів, які підпадають під транспортний податок у 2025 році. У списку налічується понад 350 моделей та модифікацій, проте, деякі люксові автомобілі не увійшли у перелік, хоча й відповідають критеріям.

Про це стало відомо із переліку від Міністерства економіки

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Згідно з чинним законодавством, податок на розкіш у 2025 році стосується авто, вартість яких перевищує 3 мільйони гривень (еквівалент 375 мінімальних зарплат) та які експлуатуються не більше п’яти років. Розмір податку залишається незмінним – 25 000 гривень на рік. Фізичні особи мають 60 днів на сплату після отримання повідомлення, а юридичні – 30 днів.

Які автомобілі представлені у переліку на опадаткування

У новому списку представлені як останні моделі суперкарів, так і рідкісні авто. Серед них – Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto, Maserati MC20 та Bentley Continental GT Hybrid.

Aston Martin DB12
Aston Martin DB12. Фото: Wikimedia Commons

Українці вже встигли придбати 13 електричних Rolls-Royce Spectre, кожен із яких коштує близько 600 000 доларів. Також у списку з’явилися ексклюзивні моделі, такі як Lotus Emira, Ineos Grenadier, Porsche 911 Turbo 50 Years та навіть будинки на колесах Hymer-Mercedes.

Ineos Grenadier
Ineos Grenadier. Фото: Flickr

Очікувано, що найбільше автомобілів у списку представлено брендами Mercedes-Benz, BMW, Porsche та Land Rover.

Деякі авто відсутні у переліку

Водночас у переліку відсутні Ferrari та McLaren, попри те, що їх неодноразово завозили до України. Також не підпадають під податок жодні електромобілі Tesla та Rivian, навіть найдорожчі моделі яких перевищують вартість у 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, у лютому ФОПам потрібно подати важливі звіти до податкової, щоб  уникнути великих штрафів. 

Також стало відомо, скільки податків мають сплатити власники квартир, площа яких перевищує 60 кв.м.

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