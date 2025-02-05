Податок на авто 2025 — список моделей, які обкладатимуться збором

Мінекономіки звільнило деякі люксові авто від оподаткування
Міністерство економіки України опублікувало перелік автомобілів, які підпадають під транспортний податок у 2025 році. У списку налічується понад 350 моделей та модифікацій, проте, деякі люксові автомобілі не увійшли у перелік, хоча й відповідають критеріям.
Про це стало відомо із переліку від Міністерства економіки.
Що таке транспортний податок і яка його сума
Згідно з чинним законодавством, податок на розкіш у 2025 році стосується авто, вартість яких перевищує 3 мільйони гривень (еквівалент 375 мінімальних зарплат) та які експлуатуються не більше п’яти років. Розмір податку залишається незмінним – 25 000 гривень на рік. Фізичні особи мають 60 днів на сплату після отримання повідомлення, а юридичні – 30 днів.
Які автомобілі представлені у переліку на опадаткування
У новому списку представлені як останні моделі суперкарів, так і рідкісні авто. Серед них – Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto, Maserati MC20 та Bentley Continental GT Hybrid.
Українці вже встигли придбати 13 електричних Rolls-Royce Spectre, кожен із яких коштує близько 600 000 доларів. Також у списку з’явилися ексклюзивні моделі, такі як Lotus Emira, Ineos Grenadier, Porsche 911 Turbo 50 Years та навіть будинки на колесах Hymer-Mercedes.
Очікувано, що найбільше автомобілів у списку представлено брендами Mercedes-Benz, BMW, Porsche та Land Rover.
Деякі авто відсутні у переліку
Водночас у переліку відсутні Ferrari та McLaren, попри те, що їх неодноразово завозили до України. Також не підпадають під податок жодні електромобілі Tesla та Rivian, навіть найдорожчі моделі яких перевищують вартість у 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, у лютому ФОПам потрібно подати важливі звіти до податкової, щоб уникнути великих штрафів.
Також стало відомо, скільки податків мають сплатити власники квартир, площа яких перевищує 60 кв.м.
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