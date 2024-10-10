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Податки на продаж автомобіля в Україні — що треба знати

10 жовтня 2024 15:20
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Податок на продаж авто — скільки треба платити в Україні
Продаж автомобілів. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні податок на продаж автомобіля встановлюється з урахуванням його вартості, технічних характеристик та віку. Необхідно ретельно дотримуватись податкових норм, адже порушення вимог може призвести до серйозних штрафних санкцій.

Про це розповідає пресслужба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

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Податки на продаж авто

Відповідно до чинних правил, продаж до двох легкових автомобілів на рік не підлягає оподаткуванню. Проте для укладення договору купівлі-продажу обов'язково потрібно надати документ, що підтверджує вартість транспортного засобу.

При продажу другого легкового автомобіля податок на прибуток становить 5%, тоді як за третій та наступні автомобілі цей податок зростає до 18%. Що стосується вантажних автомобілів, перший проданий автомобіль оподатковується за ставкою 5%, а за другий та наступні — вже 18%.

"Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тисяч гривень, і податок 5 % становитиме 22,5 тисячі гривень", — пояснили у МВС.

Крім того, середню ринкову вартість автомобіля можна легко перевірити на офіційному сайті Міністерства економіки України.

Важливо зазначити, що при продажу декількох автомобілів через сервісні центри МВС треба надати довідку про середню вартість або експертну оцінку транспортного засобу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні водійські посвідчення нещодавно отримали нову позначку — код "78". Відомо, що це означає та які можуть бути наслідки для водіїв.

Також ми писали, що  від початку 2024 року в сервісних центрах МВС зареєстрували майже 90 тисяч нових транспортних засобів. Зареєструвати нову автівку можна двома способами.
 

МВС податки авто гроші продаж авто

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