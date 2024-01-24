Налоги для бизнеса — власть готовит изменения для украинцев

Налоговую систему для бизнеса обновят — что изменится
В Украине власть планирует изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.
О таких планах рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Подробнее об изменениях для ФЛП
По словам Гетманцева, необходимость обновления системы единого налога продиктована тем, что вместо поддержки бизнеса стала "системой уклонения от налогообложения средним и малым бизнесом".
Действующие лимиты, утвержденные на сегодняшний день в законодательстве для физлиц-предпринимателей, есть смысл увеличивать, однако в совокупности с системой единого налога, подчеркнул глава комитета.
О том, какие именно будут новые лимиты и когда введут, пока неизвестно. Ожидается, что за основу возьмут польскую систему (лимит в 2 миллиона евро) и переведут такие ФЛП на обычную систему налогообложения через три года после окончания военного положения в стране.
Как отметил политик, в конце прошлого года правительство утвердило национальную стратегию доходов, где прописано вышесказанное.
"Там больший лимит — 2 млн евро (около 81,5 млн грн). Но и разные ставки налогообложения: предусматривается одна группа для плательщиков единого налога, а не три. А также разные ставки налогообложения — в зависимости от осуществляемой деятельности", — рассказал нардеп.
При этом Министерство финансов предлагает "отменить регистрацию ФЛП". Пока финального решения нет, его наработают в рамках дискуссий, однако общий подход сохранят.
Какие сейчас правила для ФЛП
В этом году размер дохода для физических лиц-плательщиков единого налога не может быть больше:
- для первой группы — за 1,185 млн грн (около 29,1 тыс. евро);
- для второй группы — за 5,92 млн грн (145,4 тыс. евро);
- для третьей группы — за 8,285 млн грн (около 203,5 тыс. евро).
С 1 января в Украине увеличилась сумма единого налога для физлиц-предпринимателей из-за роста размера минимальной зарплаты.
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Напомним, в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.
Также мы писали, что украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году. Это возможно благодаря так называемой "налоговой скидке".
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