Налоги для бизнеса — власть готовит изменения для украинцев

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Украине власть планирует изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.

О таких планах рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, необходимость обновления системы единого налога продиктована тем, что вместо поддержки бизнеса стала "системой уклонения от налогообложения средним и малым бизнесом".

Действующие лимиты, утвержденные на сегодняшний день в законодательстве для физлиц-предпринимателей, есть смысл увеличивать, однако в совокупности с системой единого налога, подчеркнул глава комитета.

О том, какие именно будут новые лимиты и когда введут, пока неизвестно. Ожидается, что за основу возьмут польскую систему (лимит в 2 миллиона евро) и переведут такие ФЛП на обычную систему налогообложения через три года после окончания военного положения в стране.

Как отметил политик, в конце прошлого года правительство утвердило национальную стратегию доходов, где прописано вышесказанное.

"Там больший лимит — 2 млн евро (около 81,5 млн грн). Но и разные ставки налогообложения: предусматривается одна группа для плательщиков единого налога, а не три. А также разные ставки налогообложения — в зависимости от осуществляемой деятельности", — рассказал нардеп.

При этом Министерство финансов предлагает "отменить регистрацию ФЛП". Пока финального решения нет, его наработают в рамках дискуссий, однако общий подход сохранят.

Какие сейчас правила для ФЛП

В этом году размер дохода для физических лиц-плательщиков единого налога не может быть больше:

для первой группы — за 1,185 млн грн (около 29,1 тыс. евро);

для второй группы — за 5,92 млн грн (145,4 тыс. евро);

для третьей группы — за 8,285 млн грн (около 203,5 тыс. евро).

С 1 января в Украине увеличилась сумма единого налога для физлиц-предпринимателей из-за роста размера минимальной зарплаты.

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Напомним, в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

Также мы писали, что украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году. Это возможно благодаря так называемой "налоговой скидке".