Податки для бізнесу — влада готує зміни для українців

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Про такі плани розповів очільник Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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За словами Гетманцева, необхідність оновлення системи єдиного податку продиктована тим, що замість підтримки бізнесу стала "системою ухилення від оподаткування середнім та малим бізнесом".

Чинні ліміти, затверджені на сьогодні у законодавстві для фізосіб-підприємців, є сенс збільшувати, проте у сукупності із системою єдиного податку, наголосив голова комітету.

Про те, які саме будуть нові ліміти, та коли запровадять, поки невідомо. Очікується, що за основу візьмуть польську систему (ліміт у 2 мільйони євро) та переведуть такі ФОПи на звичайну систему оподаткування через три роки після закінчення воєнного стану в країні.

Як зауважив політик, наприкінці минулого року уряд затвердив національну стратегію доходів, де прописано вищесказане.

"Там більший ліміт — 2 млн євро (близько 81,5 млн грн). Але й різні ставки оподаткування: передбачається одна група для платників єдиного податку, а не три. А також різні ставки оподаткування — залежно від діяльності, що здійснюється", — розповів нардеп.

При цьому Міністерство фінансів пропонує "скасувати реєстрацію ФОПів". Поки що фінального рішення немає, його напрацюють в рамках дискусій, "проте загальний підхід збережуть".

Які зараз правила для ФОП

Цьогоріч розмір доходу для фізичних осіб-платників єдиного податку не може бути більшим:

для першої групи — за 1,185 млн грн (майже 29,1 тис. євро);

для другої групи — за 5,92 млн грн (145,4 тис. євро);

для третьої групи — за 8,285 млн грн (майже 203,5 тис. євро).

З 1 січня в Україні збільшилася сума єдиного податку для фізосіб-підприємців через зростання розміру мінімальної зарплати.

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Нагадаємо, у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

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