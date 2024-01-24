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Податкову систему для бізнесу оновлять — що зміниться

24 січня 2024 09:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки для бізнесу — влада готує зміни для українців
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Про такі плани розповів очільник Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Детальніше про зміни для ФОП

За словами Гетманцева, необхідність оновлення системи єдиного податку продиктована тим, що замість підтримки бізнесу стала "системою ухилення від оподаткування середнім та малим бізнесом".

Чинні ліміти, затверджені на сьогодні у законодавстві для фізосіб-підприємців, є сенс збільшувати, проте у сукупності із системою єдиного податку, наголосив голова комітету.

Про те, які саме будуть нові ліміти, та коли запровадять, поки невідомо. Очікується, що за основу візьмуть польську систему (ліміт у 2 мільйони євро) та переведуть такі ФОПи на звичайну систему оподаткування через три роки після закінчення воєнного стану в країні.

Як зауважив політик, наприкінці минулого року уряд затвердив національну стратегію доходів, де прописано вищесказане.

"Там більший ліміт — 2 млн євро (близько 81,5 млн грн). Але й різні ставки оподаткування: передбачається одна група для платників єдиного податку, а не три. А також різні ставки оподаткування — залежно від діяльності, що здійснюється", — розповів нардеп.

При цьому Міністерство фінансів пропонує "скасувати реєстрацію ФОПів". Поки що фінального рішення немає, його напрацюють в рамках дискусій, "проте загальний підхід збережуть".

Які зараз правила для ФОП

Цьогоріч розмір доходу для фізичних осіб-платників єдиного податку не може бути більшим:

  • для першої групи — за 1,185 млн грн (майже 29,1 тис. євро);
  • для другої групи — за 5,92 млн грн (145,4 тис. євро);
  • для третьої групи — за 8,285 млн грн (майже 203,5 тис. євро).

З 1 січня в Україні збільшилася сума єдиного податку для фізосіб-підприємців через зростання розміру мінімальної зарплати.

Більше про податки

Нагадаємо, у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

Також ми писали, що українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених попереднього року. Це можливо завдяки так званій "податковій знижці".

ФОП
податки
Податкова служба
Данило Гетманцев
ВРУ

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