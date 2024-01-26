Льготы в 2024 году — некоторые украинцы могут платить меньше налогов

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

Фискалы рассказали об изменении размера налоговой социальной льготы и кто ее может получить в 2024 году. Благодаря ей некоторые украинцы имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода.

Об этом рассказали в пресс-центре одного из управлений Государственной налоговой службы (ГНС).

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Налоговая соцльгота в 2024 году

Как отмечают в ГНС, налоговая соцльгота является частью заработной платы, которую отнимают от нее при расчете налога на доходы физлиц (НДФЛ). Льгота доступна не всем украинцам, а только имеющим низкий доход.

"Любой плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равную 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете в месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года", — говорится в сообщении.

Согласно данным Министерства финансов, применение налоговой соцльготы разрешается только в случае, когда размер месячного дохода человека не больше определенного порога. Он зависит от прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Нынешний прожиточный минимум равняется 3028 грн, его умножают на 1,4, поэтому размер налоговой соцльготы составляет 1514 грн.

Учитывая это, если месячный доход гражданина не больше полученного порога, то он имеет право воспользоваться налоговой соцльготой.

Как отмечают в ГНС, если человек претендует на налоговую соцльготу в 2024-м, уровень дохода не может быть выше 4,24 тыс. грн.

Как можно воспользоваться налоговой соцльготой

По словам фискалов, для того чтобы воспользоваться налоговой соцльготой, гражданин должен предоставить заявление о его применении работодателю, добавив документы, где подтверждается право на получение этой соцльготы.

Однако в ситуации, когда человек работает на нескольких работах, может подать соответствующее заявление только одному из работодателей. При этом разрешается выбрать, кому именно подавать заявление, по своему усмотрению.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Также мы писали, что украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году. Это возможно благодаря так называемой "налоговой скидке".