Пільги у 2024 році — деякі українці можуть сплачувати менше податків

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

Фіскали розповіли про зміну розміру податкової соціальної пільги та хто її може отримати 2024 року. Завдяки їй деякі українці мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу.

Про це розповіли у пресцентрі одного з управлінь Державної податкової служби (ДПС).

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Податкова соцпільга у 2024 році

Як зазначають у ДПС, податкова соцпільга є частиною заробітної платні, яку віднімають від неї під час розрахунку податку на доходи фізосіб (ПДФО). Пільга доступна не всім українцям, а тільки тим, хто має низький дохід.

"Будь-який платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року", — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Міністерства фінансів, застосування податкової соцпільги дозволяється тільки у випадку, коли розмір місячного доходу людини не більший за певний поріг. Він залежить від прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Цьогорічний прожитковий мінімум дорівнює 3028 грн, його множать на 1,4, тому розмір податкової соцпільги становить 1514 грн.

З огляду на це, якщо місячний дохід громадянина не більший за отриманий поріг, то він має право скористатися податковою соцпільгою.

Як зауважують у ДПС, якщо людина претендує на податкову соцпільгу у 2024-му, рівень доходу не може бути вищий за 4,24 тис. грн.

Як можна скористатися податковою соцпільгою

За словами фіскалів, для того, щоб скористатися податковою соцпільгою, громадянин повинен надати заяву про її застосування роботодавцю, додавши документи, де підтверджується право на отримання цієї соцпільги.

Проте у ситуації, коли людина працює на кількох роботах, може надати відповідну заяву тільки одному з роботодавців. При цьому дозволяється обрати, кому саме подавати заяву, на власний розсуд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Також ми писали, що українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених попереднього року. Це можливо завдяки так званій "податковій знижці".