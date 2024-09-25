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Налоговики будут собирать больше информации об украинцах — детали

25 сентября 2024 11:49
Ксения Симонова - Редактор
Проверки на границе — налоговики возьмутся за международные перевозки
Инспекторы пограничного контроля. Фото: mvs.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) будет тщательно проверять международные перевозки пассажиров. Ведомство наладило соответствующий механизм взаимодействия с пограничниками, что позволит получать больше информации о перевозчиках и пассажирах на границе.

Об этом сообщил народный депутат ВРУ, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Налоговики возьмутся за международные перевозки пассажиров

Гетманцев отметил, что благодаря сотрудничеству с Государственной пограничной службой налоговики смогут:

  • определить минимальный доход предпринимателей, занимающихся международными перевозками;
  • сумму невыданных перевозчиками расчетных документов.

Также будет доступ к данным относительно транспортных средств, количеству пассажиров, пересекших госграницу, другим деталям касательно путешествий украинцев.

"С помощью нескольких кнопок калькулятора Casio это позволяет определить минимальный доход перевозчика от предоставленных услуг, а также сумму невыданных им расчетных документов", — сообщил глава налогового комитета.

Нардеп отметил, что в сентябре текущего года налоговая и пограничная службы уже провели в пунктах пересечения государственной границы ряд совместных мероприятий. В результате были обнаружены факты нарушений.

"Выявлены факты несоблюдения порядка проведения расчетов и отсутствия лицензии на право осуществления перевозок. Далее — дело техники. Настоятельно рекомендую всем автоперевозчикам "оприбутковувати" доход от своей деятельности и выдавать чеки в полном объеме. Вы этого сейчас не делаете", — подчеркнул Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют повысить ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что увеличит общую налоговую нагрузку на доходы от депозитов до 23%. Это существенно снизит доходность депозитов.

Также мы писали, что со следующего года физлица-предприниматели (ФЛП) будут вынуждены платить Единый социальный взнос (ЕСВ). То есть страна вернется на довоенную систему налогообложения.

граница Налоговая служба пограничники проверки перевозки

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